Procès de François Asselin: «j'ai fait ça pour survivre»

François Asselin, accusé des meurtres et d'outrage aux cadavres de son père, Gilles Giasson, et de son collègue, François Lefebvre, a été contre-interrogé, lors de son procès, au palais de justice de Trois-Rivières, vendredi.

Comme il l'a fait jeudi, le procureur de la couronne, Me Benoit Larouche, a continué d'attaquer la crédibilité de l'accusé, en tentant de relever des contradictions dans son témoignage.

Il a été question, au cours du contre-interrogatoire de l’accusé, de la façon dont Asselin s'était présenté aux locaux de l’entreprise de livraison Ovation logistique, à Sherbrooke en Estrie, avec le corps démembré de son collègue François Lefebvre, emballé dans des boîtes. Il aurait dit à un autre collègue de travail qu'«il y a un pédophile mort qui donne du crack aux enfants, dans mon camion». Le collègue en question l'aurait alors avisé qu'il allait avertir la police.

Asselin a soutenu que c'est exactement ce qu'il voulait. L'accusé continue de se présenter comme une victime. «J'ai pas fait ça pour voler, j'ai fait ça pour survivre», a-t-il déclaré. Son intention a toujours été se livrer aux policiers, a-t-il soutenu.

Me Larouche lui a demandé si son intention n'était pas plutôt de se débarrasser du corps de Lefebvre, comme il l'avait fait avec celui de son père, neuf jours plus tôt. Et pourquoi avoir aussi menti à au moins deux occasions aux policiers, lors de son interrogatoire, si son intention était réellement de se livrer, a-t-il demandé à l'accusé.

François Asselin s'est défendu en soulignant qu'il était alors dans un état paranoïaque et que la situation était angoissante. Se faire interroger dans le cadre d'une enquête pour meurtre n'était pas une chose à laquelle il était habitué, a-t-il soutenu.

Me Larouche a ensuite abordé la correspondance de François Asselin, qui a beaucoup écrit depuis qu'il est incarcéré. Il a relevé qu'Asselin a écrit à de nombreuses reprises, et à différentes personnes, qu'il entendait prouver qu'il était non criminellement responsable des deux meurtres. Puis il est revenu sur «l'homme en noir», qui aurait commandé à l'accusé de «poursuivre sa mission». Le procureur de la couronne a demandé à Asselin pour quelle raison il n'avait jamais fait mention du personnage dans le cadre de son interrogatoire avec les policiers. L'accusé a de nouveau invoqué son état paranoïaque pour se justifier.

Me Larouche a ensuite soutenu que le personnage de «l'homme en noir» n'était pas non plus mentionné dans les correspondances d'Asselin. À ce moment, la défense s'est opposée, en pointant, qu'au contraire, il y avait bel et bien mention du personnage dans une lettre d'Asselin, preuve à l'appui. Me Larouche a dû reconnaître qu'en effet, il avait fait une erreur et qu'il en était finalement fait mention dans la correspondance.

Le contre-interrogatoire s'est conclu aux environs de 11h. La juge Lavoie a libéré les jurys pour la fin de semaine. Le procès va reprendre lundi. On ne sait pas encore qui sera le prochain témoin appelé à la barre.