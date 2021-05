Procès de Mélissa Webb: un témoin affirme avoir vu l'accusée «piquer» la victime

Le jour du meurtre de David Frigon, un homme qui se trouvait au 609 de la rue Napoléon dit avoir vu Mélissa Webb «piquer» la victime et il affirme l’avoir entendu, le lendemain, dire que la veille, « elle avait découvert une nouvelle sorte d’orgasme».

Ce témoignage, c’est Marc-Antoine Langlois qui l’a fait, ce matin, sous serment au procès de la femme de 26 ans, devant les huit femmes et six hommes qui auront à déterminer de la culpabilité ou non de l’accusée.

Le 30 septembre 2019, Langlois s’est rendu dans le logement du quartier Saint-Sauveur pour y acheter de la morphine, drogue qu’il consommait régulièrement à l’époque.

Après s’être procuré les stupéfiants, l’homme a vu Martin Bolduc arriver en furie à l’appartement et s’en prendre physiquement à David Frigon.

« David avait pas l’air de comprendre... Y’arrêtait pas de dire : j’ai rien fait, j’ai rien fait.

Martin attaquait et David cherchait à l’arrêter», a dit le jeune homme a précisant avoir dû se déplacer à plus d’une reprise dans le minuscule appartement pour esquiver les coups qui pleuvaient. C’est là qu’il dit avoir vu une fille arrivée «en sautillant».

Agression

« Elle avait un bandana noir et blanc qui cachait la moitié de son visage. Elle portait des gants et tenait un couteau dans sa main. Elle a contourné Martin pour aller piquer dans le côté gauche de David pis elle est ressortie tout de suite. Ç’a été aussi bref que ça», a-t-il dit d’un seul trait en ajoutant que « Martin pis David s’en sont même pas aperçus».

Le lendemain, il a revu la fille chez un vendeur de drogue surnommé Compact. C’est là qu’il dit l’avoir entendu dire que la veille, elle avait «découvert une nouvelle sorte d’orgasme».

Bolduc, celui qui a pris part à la bagarre avec David Frigon a également témoigné devant les membres du jury et il a souligné n’avoir jamais vu l’accusée le jour du meurtre.

Lieu de consommation

Invité par l’avocat de la défense, Me Sébastien Saint-Laurent a qualifié l’appartement de la rue Napoléon et la faune qui l’a fréquentait, Bolduc a spécifié qu’il s’agissait principalement d’un lieu de consommation où se réunissaient plusieurs itinérants.

« C’est n’importe qui qui se ramasse là... Comme on pourrait dire, y’a pas vraiment d’enquête de crédit... Un jour, le monde se chicane, le lendemain, ils boivent ensemble... La semaine passée, y’a encore eu deux tentatives de meurtre... C’t’une place de marde... une place à trouble», a-t-il ajouté.

« Vous, êtes-vous déjà arrivé là armé?», a questionné l’avocat. « Moi non. J’allais là pour consommer. Pas pour me chicaner», a-t-il dit.

Avant de quitter la barre des témoins, Martin Bolduc a tenu a réitérer ses sympathies à la famille de David Frigon.

« Je suis vraiment désolé encore de tout ce qui s’est passé».