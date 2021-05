Rémy Normand quittera la politique

Quatre conseillers municipaux d’Équipe Labeaume, dont le vice-président du comité exécutif Rémy Normand, tirent leur révérence et ne solliciteront pas un nouveau mandat aux élections de novembre.

Le président du Réseau de transport de la capitale et vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, a décidé de tirer un trait sur la politique. Il a mené de nombreux dossiers depuis 2013, dont tout ce qui touche le transport collectif et le tramway, et était le fidèle allié du maire.

C’est le maire, Régis Labeaume, qui en a fait l’annonce dans une conférence de presse vendredi. Il a salué ses quatre collègues et les a remerciés pour leur contribution à la vie municipale.

Également, le parti du maire, qui porte maintenant officiellement le nom de sa dauphine, Équipe Marie-Josée Savard, perd la contribution de Michelle Morin-Doyle, Patrick Voyer et Dominique Tanguay qui ont choisi de passer à autre chose.

Les quatre élus ont pris leur décision avant que le maire annonce qu'il tirera sa révérence. D'autres départs seront aussi annoncés ultérieurement.

Dossier du tramway

Le départ annoncé de Rémy Normand, avec celui du maire, fait en sorte que le dossier du tramway perd ses deux principaux porteurs. Cela n'inquiète pas M. Labeaume. «C’est normal, ces choses-là. Le projet de transport collectif va survivre à tout le monde.» Il a cependant noté que le président du RTC avait une expérience de la machine gouvernementale qui était « très précieuse dans tout le dossier ».

Pour Rémy Normand, la politique apporte souvent des décharges d'adrénaline, et c'est ce qui lui manquera le plus.

«C'est une expérience que je ne pourrai jamais regretter de toute ma vie. Je n’ai aucun regret. Mais le métier de politicien est exigeant et demande beaucoup de temps. Plus on vieillit, plus c’est une denrée à consommer sans modération pour soi et pour ses proches.»

Pas de retraite

M. Normand ne part pas à la retraite et a l'intention de relever de nouveaux défis. Ses trois collègues ont aussi l'intention de demeurer actifs. Dans le cas de Patrick Voyer, ce sera un retour aux sources, au sein de l'appareil gouvernemental.

Dominique Tanguay, qui a tissé des liens avec les organismes de son district, compte bien prêter main-forte en donnant de son temps comme bénévole. Michelle Morin-Doyle ne compte pas prendre sa retraite non plus, mais elle a fermé la porte «à double tour» à tout ce qui touche la politique. «Les premiers six mois, je vais me reposer. J'ai encore des projets chez nous que je ne suis jamais capable de finir!»

Le maire estime que le recrutement des candidats pour remplacer les départs sera chose aisée pour Marie-Josée Savard. «S'il y a une inquiétude que j’ai pas, c’est celle-là. Marie-Josée va surtout avoir le choix. Un grand choix.»