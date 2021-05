Résultat net en hausse pour la Banque Nationale du Canada

La Banque Nationale du Canada a annoncé vendredi avoir enregistré un résultat net de 801 millions $ au deuxième trimestre 2021.

• À lire aussi: RBC: un bénéfice net de 4 G$ au deuxième trimestre

C’est une hausse exponentielle par rapport à la même période en 2020 où le bénéfice net était de 379 millions $, alors que le résultat dilué par action est passé de 1,01 $ à 2,25 $ en l’espace d’une année.

L’Institution financière explique cette croissance par la hausse des revenus de la plupart des secteurs d’exploitation au moment où les dotations aux pertes de crédit ont été significativement réduites.

La BN a enregistré d’importantes dotations au deuxième trimestre 2020 dans le sillage du déclin économique induit par la pandémie de COVID-19.

À ce propos, le résultat avant dotations aux pertes de crédit et charges d’impôts a atteint 1,039 milliard $, en hausse de 14 % comparativement à une année plus tôt avec 915 millions $.

«Nous continuons à évoluer dans un environnement économique qui s'améliore et qui est plus propice à la croissance des activités, ce qui nous a permis de poursuivre sur notre lancée du premier trimestre», a commenté dans un communiqué Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada.