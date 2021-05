Téléthon Opération Enfant Soleil: «Je veux continuer à servir la cause» - Maxime Landry

Le 30 mai, aux côtés d’Annie Brocoli, Alain Dumas, Anick Dumontet, Mélissa Bédard, Josée Lavigueur et Félix-Antoine Tremblay, Maxime Landry animera le Téléthon Opération Enfant Soleil en direct du Théâtre Capitole. Cette 34e édition se vivra dans le plus grand respect des règles sanitaires et permettra aux Québécois de soutenir cette belle cause encore une fois cette année.

Maxime, entre le Téléthon Opération Enfant Soleil et toi, c’est une vieille histoire d’amour!

Oui, j’y chantais déjà lorsque je participais au concours Jeunes espoirs. Chaque fois, je restais en coulisses jusqu’à ce qu’on me mette dehors! (rires) Je voyais tout l’amour qu’il y avait sur ce plateau. Avec «Star Académie», on m’a demandé de chanter et, ce jour-là, je suis allé voir l’organisation pour lui proposer mes services. On a spontanément accepté. Dès la première année, j’ai fait la tournée des hôpitaux, j’ai rencontré des enfants et leurs familles qui témoignaient de l’importance d’Opération Enfant Soleil.

Ça donne un sens à ton engagement?

Oui! Depuis 34 ans, c’est la cause la plus ancrée dans le cœur des Québécois. Ce sont plus de 275 millions de dollars qui ont été remis à travers le Québec. Cette année, l’ouverture du téléthon se fera pendant l’émission «Salut Bonjour Week-end». Dès midi et demi, nous reviendrons en ondes jusqu’à 22 h. Ce sera une journée de téléthon presque normale.

Peux-tu nous donner un avant-goût de cette édition?

De nombreux artistes ont accepté l’invitation, de Lunou et William de «Star Académie» à 2Frères, qui répondent présents chaque année et qui s’impliquent en organisant des spectacles-bénéfice. Nous serons en ondes avec nos 17 Enfants Soleil qui sont nos porte-parole, nos étoiles, nos soleils, et qui nous raconteront leur histoire. Le but, c’est de toucher le cœur des gens pour qu’ils soient généreux afin que nous puissions continuer à faire des miracles, car il s’en produit chaque année.

Qu’est-ce qui te donne envie de t’engager, année après année?

Tant et aussi longtemps que je pourrai le faire, je vais être présent. Je n’ai pas d’enfants, mais je les ai toujours aimés. J’aurais voulu en avoir. Avec le téléthon, j’ai l’impression de prendre soin des enfants. Je suis reconnaissant envers la vie. Je suis en santé, les enfants de mes proches aussi. Je veux continuer à servir la cause. C’est une manière pour moi de dire merci à la vie.