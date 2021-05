Tumeur au cerveau: Obligé d’aller aux É.-U. pour un traitement

Un bambin de 3 ans s’est envolé au Tennessee pour suivre un traitement qui n’existe pas au Canada afin de combattre le retour d’une tumeur au cerveau.

« Quand on a fêté son anniversaire, on s’est rendu compte que les symptômes étaient vraiment flagrants. Il n’était pas capable de marcher seul, il tombait, il se tenait après les murs. C’est terrible de vivre ça à 3 ans », relate Audrey Charette, maman de Philip Croteau Charette, 3 ans, à qui l’on a découvert une tumeur cérébrale et qui suit une protonthérapie à l’hôpital St-Jude de Memphis, au Tennessee.

Le 27 mars 2021, Audrey Charette et son conjoint, Antoine Croteau, constatent que le comportement de leur fils, Philip, change. Inquiets, ils décident d’aller à l’hôpital de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

Après un scanner, une masse de la taille d’une noix est découverte dans la tête du jeune garçon. Le diagnostic tombe, c’est un médulloblastome.

Selon le Dr Sébastien Perreault, neuro-oncologue et chercheur clinicien à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal, qui s’occupe de Philip, ce type de tumeur est le plus fréquent chez les enfants.

Traitements

Philip est emmené d’urgence à Sainte-Justine, où il reste quatre jours aux soins intensifs.

Le 1er avril, on lui retire la tumeur. L’enfant va mieux, mais garde quelques séquelles après la chirurgie, comme des troubles du langage ou de mouvement.

« [Depuis] je suis un peu sur le mode automatique, je n’ai pas l’impression de vivre tout ce qui se passe, on dirait que j’essaie plus de survivre à tout ce qui se passe », confie la mère de 27 ans.

Photo courtoisie

Même si l’opération a été un succès, le médulloblastome exige que Philip reçoive d’autres traitements.

En raison de son jeune âge, c’est la protonthérapie, une sorte de radiothérapie, qui a été suggérée comme plan de traitement, explique le Dr Perreault.

Cette technique endommage moins les tissus autour des zones traitées et permettrait de diminuer les effets secondaires à moyen et long terme, ajoute-t-il.

À 2000 km

Seulement, il n’existe aucun appareil au Canada pour suivre ce traitement d’environ 6 semaines.

C’est donc aux États-Unis que Philip a dû se rendre le 25 avril, accompagné de sa mère, de son jeune frère de 7 mois et d’une de ses grands-mères.

« On a un peu approché ça comme un voyage [auprès de Philip], on ne lui dit pas qu’on s’en va à l’hôpital. Il n’aime pas ça, il dit qu’il est tanné. Quand les infirmières arrivent, il pleure, parce qu’il dit qu’il a peur », laisse tomber Mme Charette.

Sainte-Justine enrôle depuis 2017 ses patients atteints d’un médulloblastome dans l’étude clinique de l’hôpital St Jude, à Memphis, explique le Dr Perreault.

Après 6 semaines de traitement, Philip rentrera au Québec et devra subir une chimiothérapie pendant plusieurs mois. Par la suite, il devra toute sa vie poursuivre des suivis médicaux.

La protonthérapie