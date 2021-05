Un encan qui fait la différence

Le 15e Souper-bénéfice de la jonquille au profit de la Société canadienne du cancer, se tiendra le jeudi 10 juin avec une formule « souper à la maison » sous la coprésidence d’honneur de Germain Lamonde (photo de gauche) fondateur et président exécutif d’EXFO, et de Clément Gignac (photo de droite), vice-président principal et économiste en chef à l’Industrielle Alliance Gestion de placement. L’activité se déroulera en virtuel et un repas gastronomique cinq services sera préparé par le Montego Resto-Club, partenaire du Souper de la jonquille depuis les débuts. Par ailleurs, un encan silencieux interactif se déroule à compter d’aujourd’hui et se terminera le 10 juin en soirée. Plus de 50 prix, pour tous les goûts et pour tous les budgets, y sont offerts. Parmi ceux-ci, notons un séjour au Club Med Québec Charlevoix, des soupers à domicile, ainsi que des œuvres d’art d’artistes réputés. Une nouveauté : vous pouvez miser sur des projets « cadeaux pour la Vie » qui visent à soutenir une cause particulière liée au cancer, notamment celle du projet « La grande ascension pour la rémission » soutenu par une jeune femme de Québec qui a survécu à un cancer très rare et qui veut donner au suivant. Renseignements: www.macause.com/jonquilles/encan.

Chevalerie passion

Photo courtoisie

Jean Chaumette de chez Activin, et membre du CA de la Fondation Chevalerie Passion, m’informe qu’un encan-bénéfice virtuel se tient depuis hier et jusqu’au 21 juin, 20 h. Les sommes recueillies aideront la Fondation à accompagner de jeunes autistes dans leur développement. Une centaine de lots (pour tous les goûts et budgets) sont en ligne. Vous pouvez miser ou simplement faire un don sur le site suivant : www.macause.com/fcp/encan.

Solutions VMG

Photo courtoisie

Je connais Denis Leclerc (Tom pour les intimes) depuis l’époque des Nordiques alors qu’il faisait partie du groupe des officiels mineurs aux matchs présentés au Colisée et chez Belron Canada (expert en pare-brise automobile) pendant 23 ans. Depuis 2014, Denis (photo) est à la tête de son entreprise Solutions VMG (vente, marketing et gestion) services-conseils pour vous proposer des services de consultation, de développement et de stratégie pour vous aider à valider la direction que vous souhaitez prendre pour votre entreprise. VMG Solution Services-Conseils vous offre gratuitement un diagnostic sommaire organisationnel basé sur les 6 catégories de reconnaissance gouvernementale pour des fins de subventions. Pourquoi je vous parle Tom ? Parce que son entreprise roule plein régime (même en pandémie) et parce que j’ai passé la journée avec lui récemment lors d’une ronde de golf au Royal Québec de Boischatel.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 28 mai 2006. Les Remparts de Québec remportent la coupe Memorial, symbole de la suprématie canadienne au hockey junior, en défaisant les Wildcats de Moncton par le pointage de 6 à 2. Il s’agissait de leur deuxième coupe Memorial de leur carrière après celle de 1971.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marianne Verville (photo), actrice québécoise fille de Pierre Verville, 27 ans...Zachary Fucale, gardien de but pour les Bears de Hershy (LAH), 26 ans...David Perron, attaquant des Blues de St-Louis (LNH), 33 ans...Patrick Groulx, humoriste et animateur québécois, 47 ans...Catherine Lachance, comédienne et actrice québécoise, 52 ans...Kylie Minogue, chanteuse australienne, 53 ans...Sylvain Tremblay, Conseiller publicitaire multi-marchés RNC Media, 53 ans...Benito Terzini, ex-propriétaire du Café de la Paix du Vieux-Québec, 73 ans....

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 mai 2011 : Alys Robi (photo), 88 ans, de son vrai nom Alice Robitaille, chanteuse populaire québécoise... 2020 : Guy Bedos, 85 ans, comédien et humoriste français... 2019 : Carmine Caridi, 85 ans, acteur de film et de télévision américain connu pour avoir joué dans Le Parrain 2 et Le Parrain 3... 2018 : Serge Dassault, 93 ans, patron du groupe aéronautique Dassault, chef d'entreprise, patron de presse (Le Figaro) et ancien sénateur (Les Républicains)... 2017 : Jean-Marc Thibault, 93 ans, acteur français... 2016 : Bryce Dejean-Jones, 23 ans, joueur de la NBA (Nouvelle-Orléans)... 2015 : Steven Gerber, 66 ans, compositeur américain de musique classique... 2010 : Robert Middlemiss, 75 ans, député libéral dans Pontiac en 1981 (jusqu’en 2003)... 2009 : Marcel Béliveau, 69 ans, animateur québécois (Surprise, Surprise... 1994 : Julius Boros, 74 ans, golfeur professionnel... 1988 : Sy Oliver, 77 ans, trompettiste de jazz, compositeur, chef d’orchestre et arrangeur.