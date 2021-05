Photo courtoisie

Grâce aux parrainages d’Aquam, d’Atrium Innovations, de Fiera Immobilier, de la Fondation Gilles Chatel, de Parasports Québec et Samson Groupe Conseil, du groupe Lussier Dale Parizeau, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a remis récemment, lors d’une rencontre virtuelle, un total de 78 000 $ en bourses à 23 étudiants-athlètes de partout au Québec. Parmi ceux-ci, notons : Alexandra Bougie (photo) de L’Ancienne-Lorette en natation; Antoine Valois-Fortin (photo) de Beauport en judo; Simone Boilard (photo) de Limoilou et Pier-André Côté de St-Henri-de-Lévis, tous deux en cyclisme; Sophianne Samson, de Lac-Beauport en vélo démontage et Laurence St-Germain (photo) de Saint-Ferréol-les-neiges en ski alpin.

Loto VR

Photo courtoisie

Après une longue année où plusieurs projets ont été mis en veilleuse, la Fondation Élan prend un nouveau virage en lançant, en collaboration avec la présidente de Roulottes Chaudière, Josée Bédard, une loterie philanthropique appelée la Loto-VR. Seulement 1 000 billets ont été émis en vente récemment au coût de 75$/billet. Le gagnant ou la gagnante d’une roulotte d’une valeur 29 500$ sera connu le 17 juin lors du tirage. La personne gagnante pourra opter pour un prix an argent de 16 200$. Grâce à la Loto VR et ses profits, la Fondation Élan pourra répondre à de nombreuses demandes d’aide financière auprès de l'ensemble des usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale – IRDPQ, des personnes courageuses dont les défis sont au cœur du processus de leur réadaptation intensive, comme réapprendre à parler, à marcher, à entendre, à voir ou à comprendre. Billets (qui s’envolent rapidement) en vente en ligne au fondationelan.com.

L’art fait son nid

Photo courtoisie

Pour la première fois à Québec, L’Art fait son nid, une exposition unique au pays, mettant en valeur la poésie de la forme de l'œuf, s’installe dans les espaces des Galeries de la Capitale, jusqu'au 31 août, en offrant libre cours à votre imagination. Une douzaine d’artistes dont deux de la ville de Québec, Félix Girard et EZB, ont été invités à s’exprimer sur ce médium unique. L’Art fait son nid fait écho à un rituel partagé partout sur la planète, celui de peindre sur la coquille d’œuf, symbole de vie et de renouveau. Sur la photo du haut, Stéphan Landry, directeur général des Galeries de la Capitale et sur celle du bas, le peintre muraliste et tatoueur EZB.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 29 mai 1996. Membre du Likoud, Benjamin Netanyahou (photo de gauche) est nommé Premier ministre, après avoir battu le chef du gouvernement travailliste sortant, Shimon Peres (photo) Il quitte le pouvoir en 1999, après avoir été défait par Ehud Barak mais revient en poste et ce depuis 2009.

Anniversaires

Photo courtoisie

Éric Lucas (photo), ex-boxeur québécois qui a été champion du monde des super moyens de la WBC, 50 ans...Claudine Prévost, animatrice radio-télé...Christian Lévesque, président de Lévesque stratégies et affaires publiques, 51 ans...Chloé Sainte-Marie, actrice et chanteuse, 59 ans...La Toya Jackson, membre de la famille Jackson, 65 ans...Pierre Bourque, 40e maire de Montréal de 1994 à 2001, 79 ans...Jean Coutu, pharmacien et homme d’affaires, fondateur de la chaîne de pharmacies Jean Coutu, 94 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 mai 2020 : Simon Roy (photo), 70 ans, animateur radio (CKCV) dans les années 1970 et en Beauce par la suite... 2017 : Manuel Noriega, 83 ans, ancien homme fort du Panama des années 1980... 2014 : Christine Charbonneau, 70 ans, chanteuse populaire au Québec... 2013 : Henry Morgentaler, 90 ans, médecin d'origine polonaise... 2010 : Dennis Hopper, 74 ans, acteur et réalisateur américain... 2008 : Luc Bourdon, 21 ans, défenseur, des Canucks de Vancouver... 2007 : Dave Balon, 68 ans, ancien joueur du Canadien (LNH) gagnant de deux coupes Stanley dans les années 60... 2006 : Jacques Bouchard, 75 ans, le père de la publicité francophone au Québec... 2005 : John D’Amico, 67 ans, juge de lignes de la LNH de 1964 à 1987 (1 689 matchs de saisons régulières et à 247 de séries éliminatoires) admis au Temple de la renommée en 1993.