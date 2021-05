Cellulaire au volant: un père exige qu’on change les choses sur nos routes

Un homme en colère, convaincu que son fils a été «victime de la maladie du cellulaire» malgré l’acquittement du conducteur distrait, espère que les choses changeront.

René Lachance a perdu son fils de 19 ans, Danick, fauché en bordure d’une route près de Thetford Mines. Il est découragé par le comportement des automobilistes.

Il a accepté de réagir aux résultats de l’opération menée par Le Journal.

«Du monde sur le texto, j’en vois à longueur de journée», lâche celui qui parcourt les routes du Québec en raison de son travail.

«Avant, on n’en avait pas de cellulaire, et on vivait pareil», plaide le résident de Tring-Jonction, en Beauce.

Il estime qu’une application faisant en sorte que le cellulaire ferme automatiquement au moment d’entrer dans une voiture est la seule avenue possible pour remédier à la «maladie du cellulaire».

M. Lachance a non seulement perdu son fil, Danick, le 21 janvier 2017, mais il a récemment vu le responsable de l’accident être acquitté de l’accusation pour négligence criminelle qui pesait contre lui.

Une décision «illogique et inacceptable» pour le père de la victime, qui demeure persuadé qu’il s’agit d’une cause de cellulaire au volant.

La juge a souligné en rendant sa décision que «ce n’est pas un dossier facile».

Malgré une preuve précise, la juge avait un doute raisonnable quant à l’utilisation du cellulaire comme cause de l’accident.

Snapchat, puis la radio

Il a été établi que l’accusé avait utilisé l’application Snapchat dans les minutes précédant l’accident. Par contre, au moment de l’impact avec Danick, qui marchait sur la route 112, à la sortie de la municipalité de Thetford Mines, le conducteur a affirmé qu’il tentait de monter le volume de la radio.

Or, toucher la radio n’est pas criminel, contrairement à toucher son cellulaire. Il s’est passé trois minutes entre le dernier message Snapchat et l’appel au 9-1-1.

Cette cause illustre toute la difficulté de prouver une infraction criminelle causée par l'utilisation d'un cellulaire au volant.

Le père de Danick était «enragé» après le verdict d’acquittement, prononcé près de quatre ans jour pour jour après l’accident.

«Je n’ai pas parlé aux journalistes [après le jugement] parce que ça aurait mal sorti», lance-t-il.

Délais difficiles

Reste que René Lachance en a beaucoup contre le système de justice, notamment concernant le délai important entre l’accident et le jugement.

«Mon gars est parti et personne n’a été puni pour ça», dit-il.

La perte de son fils est d’ailleurs «aussi dure que si c’était arrivé hier». L’homme réussit à passer au travers en s’occupant, mais dès qu’il est en pause, les larmes lui montent aux yeux.

«Je fais des rêves, des cauchemars», dit-il.

Il se demande sans cesse à quoi ressemblerait son fils aujourd’hui. Il parlait d'avoir des enfants bientôt, comme un objectif de vie, avant qu’il décède.

«Je ne vivrai jamais ça, voir ses enfants», regrette son père.