CH : jouer pour sa survie... devant ses partisans!

Après avoir évité l’élimination de façon dramatique, jeudi, lors du match no 5, les Canadiens se batteront à nouveau pour leur survie, samedi soir, alors qu’il disputeront le sixième duel de leur série contre les Maple Leafs devant des partisans au Centre Bell.

Pour la première fois en plus de 400 jours, le domicile du CH accueillera des amateurs (qui risquent d’être déchainés); un avantage indéniable pour Montréal, les Maple Leafs n’ayant toujours pas reçu d’autorisation du genre de la part du gouvernement ontarien.

Si plusieurs experts et amateurs ne croyaient pas à une victoire du Tricolore lors du dernier match, les représentants de la Sainte-Flanelle en ont surpris plus d’un en inscrivant les trois premiers buts de la partie. Vrai qu’ils ont ensuite échappé cette avance, mais le coussin qu’ils s’étaient offert en début de joute aura ultimement été suffisant pour se sauver avec la victoire.

C’est justement ce que la troupe de Dominique Ducharme devra refaire si elle souhaite forcer la tenue d’un match ultime : marquer le premier but... et ne pas s’arrêter là. Un effort de 60 minutes, pour s’assurer de battre les «Leafs», est non seulement conseillé, mais presque vital.

Les Canadiens devront aussi garder un œil très averti sur William Nylander, qui totalise déjà sept points (dont quatre buts) en cinq affrontements éliminatoires jusqu’ici.

Du côté montréalais, le meilleur pointeur des présentes séries est Joel Armia, avec une fiche de quatre points en cinq joutes.

Jake Evans pourrait effectuer un retour dans la formation des Canadiens. Les nouvelles sont moins encourageantes dans le cas d’Artturi Lehkonen.

Du côté des Maple Leafs, on devrait en savoir plus concernant leur alignement au courant de la journée.

Carey Price et Jack Campbell, à moins d’une énorme surprise, devraient tous les deux garder les buts à nouveau.

Ce match vous sera présenté dès 19h30 sur les ondes de TVA Sports.