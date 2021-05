COVID-19: stabilité au Québec et baisse en Ontario

Les cas ont peu varié au Québec samedi pendant qu’en Ontario on a affiché une embellie de situation.

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 410 nouveaux cas et 7 décès supplémentaires

Le Québec a rapporté 410 cas, soit neuf de moins que vendredi, ainsi que sept décès. Depuis le début de la crise sanitaire, 369 728 Québécois ont contracté la maladie à coronavirus et 11 125 ont perdu la vie.

Les hospitalisations continuent à diminuer (373, -12). Le nombre de lits occupés aux soins intensifs est pour sa part demeuré inchangé (91). Plus de 23 600 personnes ont subi un test COVID en date du 27 mai et 95 505 personnes ont été vaccinées vendredi, en plus de 4044 autres doses données avant le 28 mai, pour un total global de 5 4045 885. À ce jour, 58 % des Québécois ont été vaccinés d’au moins une dose.

«Pour que le plan de déconfinement suive son cours, on doit rester prudents, suivre les mesures en place et se faire vacciner. Tous les Québécois de 12+ ans peuvent maintenant se faire vacciner. Soyons solidaires et augmentons tous ensemble notre couverture vaccinale», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

En Ontario, on a recensé samedi 1057 nouvelles infections et 15 décès, portant le bilan cumulatif à 529 510 malades et à 8726 morts. Comme au Québec, les hospitalisations poursuivent leur baisse (934, -89) et la pression au niveau des soins intensifs s'estompe également (626, -19).

En fin de matinée, le Canada comptait un cumulatif de 1 375 742 cas (+1467) et de 25 462 décès (+22).

La situation au Canada:

Ontario: 529 510 (8726 décès)

Québec: 369 728 cas (11 125 décès)

Alberta: 226 449 cas (2206 décès)

Colombie-Britannique: 143 581 cas (1692 décès)

Manitoba: 50 144 cas (1042 décès)

Saskatchewan: 46 285 cas (536 décès)

Nouvelle-Écosse: 5497 cas (80 décès)

Nouveau-Brunswick: 2181 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1293 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 202 cas

Territoires du Nord-Ouest: 127 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 375 742 cas (25 462 décès)