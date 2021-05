Des profits joufflus pour cinq grandes banques canadiennes

Les profits ont été de nouveau au rendez-vous chez les grandes banques canadiennes. En six mois, cinq institutions financières ont engrangé ensemble près de 23 G$, un bond de 60 % par rapport à un an plus tôt.

Vendredi, c’était au tour de la Banque Nationale de dévoiler les résultats financiers de son deuxième trimestre clos le 30 avril dernier.

La reprise des activités dans plusieurs industries a permis à la banque montréalaise de réduire significativement ses dotations aux pertes de crédit, et la majorité de ses secteurs d’exploitation ont vu grimper leurs revenus.

La Banque Nationale a déclaré un bénéfice de 801 millions de dollars au deuxième trimestre, par rapport à 379 millions $ pour la même période en 2020. En six mois, elle a réalisé des profits de 1,56 milliard $, soit une hausse de 573 millions $.

« Nous continuons à évoluer dans un environnement économique qui s’améliore et qui est plus propice à la croissance des activités, ce qui nous a permis de poursuivre sur notre lancée du premier trimestre », a indiqué dans un communiqué Louis Vachon, président et chef de la direction.

À la Banque de Montréal, la direction a révélé, cette semaine, avoir enregistré un bénéfice de 3,32 milliards $ en six mois. Lors de l’exercice précédent, pour cette même période, la cagnotte avait été de 2,28 milliards $.

Moins de mauvaises créances

L’institution financière a aussi revu ses provisions pour les mauvaises créances qui avaient été augmentées l’an dernier en raison de la pandémie.

La Banque Royale a également vu grimper ses profits au dernier semestre. Ils sont passés, en l’espace d’un an, de 4,99 milliards $ à 7,86 milliards $, dont 4 milliards $ ont été récoltés au cours de l’exercice financier terminé le 30 avril.

La situation est similaire à la Banque CIBC alors que les profits ont grimpé durant les six derniers mois de 104 %, passant de 1,6 milliard $ à 3,28 milliards de dollars.

Du côté de la Banque TD, les profits ont atteint 6,97 milliards $ entre novembre et avril, comparativement à 4,5 milliards $ lors de l’exercice précédent. Il s’agit d’une augmentation de 55 %.

Tassement possible en 2022

Selon le professeur au département de finance à HEC Montréal, Jean Roy, les banques devraient continuer de voir croître leurs chiffres en 2021.

« Je pense que cette situation va se poursuivre encore quelques mois. Elles vont encore certainement profiter de la flambée dans l’immobilier. Selon les prévisions que j’ai vues, c’est que le marché immobilier devrait se calmer en 2022. Cela pourrait les affecter », a-t-il souligné. « Elles ont également profité ces derniers mois de la reprise des marchés financiers », poursuit-il.

La Banque Scotia et la Banque Laurentienne communiqueront leurs résultats la semaine prochaine.

