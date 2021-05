Diminution des cas dans la Capitale-Nationale, augmentation dans Chaudière-Appalaches

Le nombre de cas a diminué samedi dans la Capitale-Nationale, mais il a grimpé dans Chaudière-Appalaches.

Selon les chiffres de la santé publique, 16 autres résidents de Québec ont contracté la COVID-19. La veille, 25 malades avaient fait gonfler les statistiques qui font maintenant état d’un cumulatif de 32 543 infections dans le Grand Québec.

Dans Chaudière-Appalaches, qui inclut certains secteurs de la Beauce toujours sous surveillance, on a recensé 42 nouveaux cas samedi, soit neuf de plus que la veille. À ce jour, 18 840 personnes dans cette région ont été infectées par le virus.

Soulignons que la Belle Province a totalisé 410 nouveaux cas et sept décès, samedi. C’est Montréal (138 cas) qui demeure la région la plus touchée. Les autres régions les plus concernées par la crise sont la Montérégie (46 cas), l’Outaouais (34 cas), les Laurentides (27 cas), Laval (26 cas) et l’Estrie (24 cas).

Du rouge à l’orange lundi

Le déconfinement, qui est en cours depuis vendredi, va faire en sorte que plusieurs régions vont passer du palier rouge au palier orange, lundi.

C’est le cas du Bas-Saint-Laurent, à l’exception des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, à l’exception des MRC de Montmagny, L’Islet, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan, de l’Estrie, à l’exception de la MRC du Granit, de Lanaudière, des Laurentides, de la Montérégie et de l’Outaouais.

Pour Montréal et Laval, il faudra patienter au moins une semaine de plus, soit jusqu’au 7 juin.

