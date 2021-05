Fin peu glorieuse pour la cryptomonnaie MPK

Quatre ans après avoir lancé sa cryptomonnaie avec l’aval de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et avoir amassé plusieurs millions de dollars auprès de nombreux Québécois, impak finance a annoncé vendredi, sur sa page Facebook, qu’elle abandonne son projet, sans pour autant rembourser ses investisseurs.

« Compte tenu de la situation, il n’y aura malheureusement pas de remboursement des montants investis dans les MPK [la cryptomonnaie d’impak] », a indiqué par communiqué la directrice générale d’impak, Tima Gros.

Lancée en 2017 par le Montréalais Paul Allard, impak finance a sollicité de l’argent pour lancer une plateforme d’échange et une cryptomonnaie baptisée « impak coin » (MPK). On devait y trouver des produits verts et québécois, qui rejoignent les valeurs de justice sociale et environnementale de l’entreprise.

M. Allard – qui est toujours l’actionnaire majoritaire d’impak finance, selon le Registre des entreprises du Québec – a multiplié les apparitions ces dernières années pour parler « d’impact social et environnemental positif ».

Des vedettes recrutées

Des personnalités connues, comme l’actrice Caroline Dhavernas ou encore l’ex-joueur de hockey Georges Laraque, avaient participé à des vidéos promotionnelles d’impak à ses débuts.

Or, le site marchand qui devait permettre à ceux qui détiennent des MPK d’acheter des produits ne verra jamais le jour, a-t-on appris vendredi.

« Le projet a été arrêté, car le capital recueilli lors de la première émission de jetons s’est avéré insuffisant pour poursuivre le développement de la plateforme envisagée. De plus, impak n’a pu trouver assez de capital supplémentaire pour compenser », a expliqué Tima Gros, qui est aussi la conjointe de Paul Allard.

impak poursuit en déclarant qu’elle « pivote » pour devenir « une agence de notation d’impact indépendante ».

Mais que s’est-il donc passé avec les millions amassés ? Vendredi, ni Paul Allard ni Tima Gros n’ont répondu à nos nombreux appels. L’AMF a pour sa part souligné qu’elle commenterait « dès que possible ».