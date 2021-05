La DG de la Maison d’Haïti faite citoyenne d’honneur de Montréal

La directrice générale de la Maison d’Haïti a été honorée par la Ville de Montréal, samedi, lors d’une cérémonie au parc Frédéric-Back.

La mairesse Valérie Plante a décerné à cette occasion le titre de citoyenne d’honneur à Marjorie Villefranche.

On a ainsi souhaité souligner la «contribution exceptionnelle» de Mme Villefranche envers l’inclusion et la diversité montréalaises.

«Actrice de premier plan dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Marjorie Villefranche est une femme exceptionnelle qui travaille d’arrache-pied pour le bien-être de notre communauté, pour tisser des liens de solidarité sociale et lutter contre toutes les formes de discrimination», a dit la mairesse Plante.

«En tant que directrice générale de la Maison d’Haïti, elle s’implique corps et âme pour l’éducation et l’intégration des personnes et des familles immigrantes, ainsi que pour la création et le développement de liens étroits avec la société d’accueil, a-t-elle ajouté. Afin de la remercier pour son travail exemplaire et son engagement envers l’inclusion et la diversité à Montréal, je suis fière de lui décerner, au nom de la Ville de Montréal, le titre de citoyenne d’honneur.»

Depuis le 17 mai dernier, date anniversaire de la fondation de Montréal, la mairesse Plante a décerné le titre de citoyenne d’honneur à deux autres personnalités publiques, soit l’ancienne ministre péquiste Louise Harel et la directrice régionale de santé publique, la Dre Mylène Drouin.