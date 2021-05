Le CF Montréal l’emporte dans les dernières minutes

Sans être explosive, l’attaque du CF Montréal en a fait juste assez pour vaincre le Fire au compte de 1 à 0, samedi à Chicago.

Mason Toye a inscrit l’unique filet de la rencontre à la 87e minute. Bien placé dans la surface de réparation, il a redirigé de la tête un centre de Zorhan Bassong. La formation québécoise a ainsi évité de subir un quatrième jeu blanc en huit parties depuis le début de la saison.

La victoire a pourtant bien failli filer entre les doigts des visiteurs puisque Wyatt Omsberg a touché la cible lors du temps ajouté de la deuxième demie. La reprise a toutefois montré qu’il y avait hors-jeu sur la séquence.

Clément Diop a eu son mot à dire dans la victoire puisqu’il a bloqué les six tirs cadrés de ses rivaux de l’Illinois, qui en ont tenté 19 au total. Il s’agissait d’un huitième blanchissage pour lui dans la Major League Soccer (MLS). Le onze montréalais s’est pour sa part contenté de six frappes, dont trois ont mis Bobby Shuttleworth à l’épreuve.

Conséquemment, la troupe de Wilfried Nancy montre une fiche de 3-3-2 bonne pour 11 points depuis le début de la campagne. Cette récolte lui permettait de prendre provisoirement le quatrième rang de l’Association de l’Est alors que plusieurs autres équipes devaient jouer plus tard en après-midi ou en soirée.

En bref

Sélectionnés un peu plus tôt pour représenter le Canada lors des derniers matchs de la première ronde du tournoi de qualification de la CONCACAF pour la Coupe du monde 2020, le gardien James Partemis et le milieu de terrain Samuel Piette ont amorcé le match sur le banc. Le second n’a été de la formation partante que deux fois lors des six derniers matchs de l’équipe. Il a cette fois fait son entrée dans le match à la 60e minute.

Il s’agissait par ailleurs du dernier match de l’équipe avant une pause internationale. La formation montréalaise reprendra l’action le 23 juin en accueillant le D.C. United.