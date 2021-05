Le pardon de Patrick Roy

C’est un excellent coup publicitaire. Le gagnant de l’affaire est Uber Eats. Patrick Roy et Mario Tremblay gagnent aussi un bon cachet.

Mais le thème poussé par la compagnie de publicité autour de la réconciliation des deux hommes est trompeur s’il est habile.

Il n’y a pas eu de réconciliation. Il y a eu pardon. C’est la vérité toute simple. Avec beaucoup de maturité, Patrick Roy a décidé de pardonner l’insupportable insulte et l’humiliation préméditée de Mario Tremblay à son endroit.

Pour avoir droit à une réconciliation, il faut que les deux parties aient eu droit à un affront. Or, le seul qui a été humilié et insulté au Forum le 2 décembre 1995 a été Patrick Roy. Il a été humilié par un homme en position d’autorité absolue qui l’a laissé se faire défoncer pour neuf buts par les puissants Red Wings de Detroit.

L’HUMILIATION

C’est cette humiliation méchante et gratuite que Patrick Roy a pardonnée. Que ce soit pour des fins commerciales ne regarde que lui et Mario Tremblay.

Les romantiques aiment toujours les belles histoires de réconciliation. Mais je vous pose la question, comment Patrick Roy a-t-il pu commettre un affront envers Mario Tremblay ce 2 décembre au Forum ?

Il était le gardien de but. À la merci de son coach qui avait décidé de le casser en l’humiliant et de le mettre à sa main.

Après sept buts, Patrick a levé les deux bras en l’air à la suite d’un jeu de routine qui avait entraîné des huées des mêmes fans qui hurlaient son nom après la conquête de la coupe Stanley deux ans plus tôt.

Le coach l’a laissé se faire humilier encore plus. Toujours plus. Quand il a enfin jugé que Roy en avait assez eu, il l’a retiré du match sans le moindre petit encouragement.

Roy a d’abord eu le réflexe d’aller s’asseoir à sa place. Puis, il s’est retourné, est passé devant Tremblay sans lui dire un mot et s’est penché sur l’oreille de Ronald Corey pour lui dire qu’il avait joué son dernier match avec le Canadien.

Où était l’affront ? Peut-être aux fans, peut-être au président. Mais certainement pas envers le coach.

C’est cette humiliation, que pour les fins d’une publicité et sans doute pour fermer le couvercle sur une poubelle, Patrick Roy a pardonnée. S’il se sent mieux, c’est parfait.

Mais chose certaine, un homme de la trempe de Patrick Roy a réagi comme il fallait faire ce soir-là. Est-ce que Patrick Roy pouvait faire le tapis pour qu’un coach s’essuie encore plus les pieds sur lui ?

Il a répondu à un geste humiliant causé par un orgueil mal contrôlé par un geste de fierté. La fierté d’un homme prêt à se tenir debout pour le respect.

UNE CARRIÈRE FABULEUSE

Plus tard, le lundi soir, Patrick Roy avait donné une conférence de presse au Sheraton Laval. Et son conseiller était... Paul Wilson, jeune relationniste chez National à l’époque. Le même beau Paul qui est le directeur des sports de tous les médias de Montréal.

Patrick Roy avait fait preuve de beaucoup d’humilité et s’était beaucoup excusé pour ce qui s’était passé le samedi au Forum.

Je lui avais dit qu’il se flagellait pas mal trop à mon goût.

Quand l’Avalanche du Colorado a gagné la coupe Stanley quelques mois plus tard, le téléphone a sonné tard en soirée. C’était Patrick Roy.

« Je voulais te dire que t’avais raison, fallait pas trop se flageller », m’avait-il dit dans le brouhaha d’une conquête de la coupe Stanley.

Roy a connu la carrière que vous connaissez. Toujours aussi intense. Pas toujours facile à diriger. Mais gagnant. Mario Tremblay a dû porter le poids de cet incident jusqu’à ce jour. Mais lui aussi a connu une carrière très honorable. Il a quitté le CH dans des circonstances explosives en laissant une fiche qui n’a rien de négligeable. Et sa dizaine d’années comme assistant coach avec Jacques Lemaire ont été fructueuses.

Avec le geste de Patrick Roy, les deux hommes se sentiront probablement mieux. Si les chèques sont aussi copieux que je le souhaite, ça va être encore mieux.

Après tout, Uber n’a pas la réputation de très bien soigner ses employés.

Un souffle sur la flamme

Bon, ç’a l’air qu’on a une série. Les Glorieux ont joué comme des désespérés à Toronto et ont battu les Maple Leafs. Les gars savaient qu’ils jouaient pour sauver quelques têtes lors de ce cinquième match.

En tous les cas, ils ont fait le bonheur de Louis-Philippe Neveu. Le grand patron de TVA Sports devait avoir hâte que la pâte lève dans le four.

Le premier match de la série a été vu par 950 000 téléspectateurs. Le deuxième par environ 850 000, le troisième 750 000 et le quatrième au Centre Bell par 675 000 fans curieux.

Ce n’est même pas la moitié des téléspectateurs qui avaient suivi la série entre le Canadien et les Rangers en 2017.

Les chiffres que je vous donne sont approximatifs à quelque 10 000 téléspectateurs près. Mais ils indiquent une tendance très nette vers le désintéressement.

Heureusement, la victoire de jeudi à Toronto a été un vrai souffle sur des braises. On est convaincu du retour dans le million pour ce soir. En plus, il y a des fans qui semblent prêts à payer la totale pour être présents pour le retour de la Flanelle devant ses partisans... en chair et en gras.

Mais je me demande, comment Justin va-t-il gérer l’inutile quarantaine quand les équipes canadiennes vont atteindre le carré d’as ?

Pensez-vous que les Maple Leafs vont jouer leurs matchs à domicile à Buffalo ou le Canadien à Plattsburgh ?