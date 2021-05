Le top 15 pour la truite arc-en-ciel

Afin de vous aider à capturer plus de poissons, j’ai dressé une liste des offrandes les plus performantes à utiliser, avec la collaboration de Richard Sicard, du Pro Shop Canadian Tire de Saint-Eustache, de Brian Bertrand, de Sail Laval, de Stéphane Cloutier, du Latulippe de Trois-Rivières, de Duilio Londero, de Londero Sports de Saint-Jean-sur-Richelieu, et de Normand Dubé, du Pavillon Chasse et Pêche de Granby.

1. MICRO MINNOW

Faisant partie de la série Micro Critters de Rebel ou, si vous préférez, des microbestioles, cette réalisation imite à s’y méprendre un petit vairon. D’une longueur de 1 1⁄2 po et d’un poids de 1/16 d’once, elle se catapulte facilement avec un ensemble ultraléger et l’on peut aussi la laisser traîner derrière l’embarcation.

2. STREAMER

Une mouche bien garnie de la sorte, peu importe son patron et ses couleurs, attirera inévitablement l’attention des truites puisqu’elle simule un cyprin ou une autre source de nourriture attrayante. Les poils, les plumes et les composantes s’activeront au rythme de vos saccades pour charmer les assaillantes.

3. BLACK FURY NO 1 ET 2

La cuillère en laiton de ces leurres pesant 1/8 et 1/6 d’once occasionne une course à profondeur moyenne. La teinte noire de la palette permet aux divers points très visibles qui la tapissent de se démarquer et d’engendrer un spectacle haut en couleur. Le trépied garni accroît le profil et son allure aguichante.

4. WILLIAMS NIPIGON

Nommée en l’honneur de la rivière où la plus grosse mouchetée au monde a été capturée, cette création métallique de 2 1⁄2 po plaît tout aussi bien aux arcs-en-ciel. Son corps mince pesant 1/3 d’once imite un petit poisson en détresse. Elle est équipée d’un trépied rouge et d’un œil 3D qui réagit à la lumière UV.

5. ÉPERLAN ARC-EN-CIEL

Le moins que l’on puisse dire de ce produit de LiveTarget, c’est qu’il propose une robe qui ressemble à s’y tromper à cette source de nourriture appréciable. Il se déplace sur un axe court lors de sa course et il est conseillé de le forcer à faire des pauses lors du maniement, suivies de quelques petites secousses rapides.

6. WEE FROG

L’arc-en-ciel ne laissera pas passer un batracien au-dessus de son champ d’attaque sans réagir. Bien que cette imitation d’une longueur de 2 po plonge à une profondeur d’un mètre, retenez qu’elle est encore plus productive lorsqu’on la récupère lentement à proximité de la surface en appliquant de légères saccades.

7. MOOSELOOK WOBBLER

En fonction de la taille des spécimens qui nagent dans le plan d’eau ciblé, vous pouvez opter pour les modèles Midget, Junior ou Medium. Mesurant de 1 7/8 à 3 1/8 po, ces répliques flamboyantes de poissons-fourrages vous permettront d’obtenir de vives attaques, et ce, même lorsque les truites ne sont pas très agressives.

8. WILLIAMS WABLER W40

Grâce à sa strie stabilisatrice et à sa courbure, cette grande classique de 5,7 cm, d’un poids de 1⁄4 d’once, propose une nage erratique et irrégulière sans toutefois tournoyer comme le font d’autres produits. On peut utiliser cette séductrice de maintes façons et à différentes vitesses sans qu’elle perde ses atouts.

9. REBEL JOINTED MINNOW

Cette présentation articulée se déhanche avec conviction quand on la ramène lentement juste sous le film de l’eau ou par coups, un peu plus profondément. Bien qu’elle soit offerte en quatre tailles allant jusqu’à 4,5 po, c’est celle de 1 7/8 po, pesant 3/32 d’once, qui semble plaire davantage aux ogresses.

10. WINNIE DE SAVANT

Conçue au New Hampshire, cette offrande métallique de 7 cm en forme de feuille de saule s’est taillé une place de choix dans les coffrets des amateurs de salmonidés. Ce qui l’aide à se distinguer et à sortir des sentiers battus, c’est qu’elle ondule de façon différente en fonction de la cadence de récupération ou de traîne.

11. HUSKY JERK

Le HJ06 de Rapala a une chambre sonore interne qui se fait entendre de loin. Ce poisson-nageur de 2 1⁄2 po, qui plonge entre 1,3 et 2 mètres de profondeur, a une densité neutre. Il reste donc en suspension entre deux eaux lors des pauses. Son balancement bien équilibré lui permet de garder son cap à n’importe quelle vitesse.

12. THINFISH 1⁄8 D’ONCE

Cette ondulante ultramince de Mooselook est estampée dans un métal à ressorts lui permettant de reprendre sa forme originale même après des combats endiablés. Elle est tout indiquée pour la pêche en profondeur avec un downrigger ou en utilisant une ligne plombée ou d’acier à laquelle vous imposez de bonnes saccades.

13. DAIWA DR MINNOW

Les versions 5F et 7F de ce devon allongé flottant proposent des détails réalistes appréciables. Son corps mince, jumelé à un petit plongeoir, lui confère une action naturelle, comme un vrai méné. D’une longueur de 2 et de 2 3⁄4 po, il plonge à un mètre de profondeur avec un fil fin. N’hésitez pas à faire des arrêts fréquents.

14. L-MINNOW

Ce colosse de 1 3/8 d’once de la compagnie Yo-Zuri s’enfonce plus rapidement que les autres modèles similaires sur le marché. Fabriqué de résine d’ABS, il se déplace sur un axe assez large en fonction de sa petite taille. On peut l’exploiter aussi bien en effectuant des lancers qu’en le faisant nager en arrière de son bateau.

15. VIBRAX

Lorsqu’elle révolutionne sur elle-même, cette cuillère tournante de Blue Fox émet des sons à basse fréquence qui attirent l’attention. Sa lame pivotant sur un angle de 45 degrés l’entraîne à une profondeur de 60 à 120 cm. Offerte en plusieurs tailles, ce sont surtout les modèles numéros 1 et 2 qui plaisent aux truites.

Autres mentions honorables

16. Streamnag Longfly

17. Cuillère Eppinger Evil Eye

18. Jackall Rhythm Wave 2.8”

19. Williams UV HQ

20. Mouche Streamer Magog smelt

21. Rapala F7

22. PowerBait Atomic Teaser

23. 13 Fishing Bernie derrière une cuillère

24. Etic Veltic

25. Mouche Muddler Minnow

Se protéger des insectes piqueurs

Outre l’impôt et le fait indéniable que nous vieillissons tous, la seule autre certitude que nous pouvons anticiper, c’est l’arrivée des moustiques avec le beau temps.

L’achat d’un chasse-moustiques peut s’avérer une réelle sinécure. Il y a beaucoup de concurrence et des caractéristiques de toutes sortes.

Site de référence

Afin de vous présenter un texte informatif et bien structuré sur le sujet, je me suis inspiré du site quebec.ca/sante/conseils-et-prevention.

Voici l’essentiel des informations qu’il faut savoir pour ne pas devenir la cible de ces satanées bestioles volantes.

En premier lieu, il faut retenir qu’au Québec, les piqûres de moustiques peuvent transmettre non seulement le virus du Nil occidental, mais aussi celui du sérogroupe Californie. Les bibittes porteuses de ces virus se trouvent aussi bien en ville qu’à la campagne et en forêt.

Précautions

Les spécialistes suggèrent de porter des vêtements longs de couleur claire lorsque vous allez à l’extérieur, surtout au cours des périodes d’activité des moustiques.

Vous devez suivre le mode d’emploi du chasse-moustiques utilisé et les durées d’application indiquées. Appliquez le produit en petite quantité, seulement sur les parties du corps non protégées par des tissus. Ne l’étalez pas sur une peau irritée ou brûlée par le soleil, sur des coupures ou égratignures.

Lorsque vous n’avez plus besoin de protection, lavez-vous à l’eau savonneuse. Toutefois, après une baignade, vous devez en réappliquer parce que l’eau enlève le produit de la peau.

Pour vous protéger des piqûres de moustiques, mais également des tiques, il est recommandé d’utiliser un chasse-moustiques à base de DEET ou d’icaridine.

Sachez aussi que la durée de protection contre les piqûres de tiques est habituellement plus courte que celle indiquée contre les attaques des insectes piqueurs.

Si vous souhaitez appliquer une crème solaire sur votre peau, laissez-la idéalement pénétrer 15 minutes avant de mettre un chasse-moustiques.

Suggestions

Selon Éric Tourangeau, de DDR Plein Air, un important distributeur pour tout ce qui touche aux activités extérieures, les produits des gammes Great Outdoors, Kombat, Coleman, Piactive, Ungava, etc., proposent des protections efficaces pouvant aller jusqu’à 12 heures. Il ne faudrait pas oublier non plus les Thermacell avec cartouches et tampons.

