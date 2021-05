Les frontières de l’Ontario fermées jusqu’à la mi-juin

La fermeture des frontières ontariennes avec le Québec et le Manitoba restera en vigueur au moins jusqu’au 16 juin.

L’Ontario prolonge la fermeture de sa frontière avec le Québec et le Manitoba au moins jusqu’au 16 juin afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus.

La frontière ontarienne est fermée depuis le 19 avril avec ses deux provinces voisines. La fermeture aurait pu prendre fin le 2 juin, comme on l’avait initialement prévu.

Au moment de la décision de fermer la frontière, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, parlait d’un «enfer» causé par les variants de la COVID-19. Les cas explosaient sur son territoire, de même que les hospitalisations et les lits occupés aux soins aigus.

Le Québec a aussi fermé sa frontière avec l’Ontario le même jour pour coordonner les efforts visant à freiner le virus et ses variants, qui sont encore plus contagieux.

Dans la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence de l’Ontario, on peut lire que le décret sera révoqué le 16 juin 2021, sauf s’il doit à nouveau être prorogé.

Seuls les déplacements essentiels, comme pour le travail, sont permis entre le Québec et l’Ontario, qui affichent une situation plus enviable qu’au moment où ces mesures ont été adoptées. Les nouveaux cas de COVID-19 et les hospitalisations ont nettement diminué depuis l’instauration de ces mesures, en pleine troisième vague, le Québec ayant même entrepris son déconfinement vendredi.