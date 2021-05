Mathilde Chapoutier, des vins à surveiller!

Elle a l’audace, le talent et l’intuition de son père. L’humilité en plus.

Mathilde, la fille du grand vigneron Michel Chapoutier, a monté sa petite affaire de négoce avec plus d’une vingtaine de domaines dans son portefeuille, dont la majorité se trouvent dans la vallée du Rhône, mais aussi en Espagne, au Portugal et en Australie. Sous la marque «Mathilde Chapoutier Sélection», elle propose des vins qui se veulent de bons rapports qualité/prix. On pourrait ajouter plaisir à l’équation, la plupart des vins étant fort agréables. En voici deux actuellement disponibles à la SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Mathilde Chapoutier Sélection, Duché d'Uzès 2017, France

19,00$ – Code SAQ 13440785 – 13,5% – 1,7 g/L

Un blanc issu d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) toute récente, la reconnaissance lui ayant été octroyée en 2012. Située à l’extrême sud-ouest de la vallée du Rhône, au nord-ouest des Costières-de-Nîmes, on retrouve du viognier, du grenache blanc, de la marsanne et de la roussanne. Ça donne un vin blanc du sud de la France bien typé, avec des tonalités d’assez bonne complexité rappelant le muscat, la lavande et la poire. On sent une bonne richesse en bouche, une acidité basse, mais le vin ne manque pas d’équilibre pour autant. Finale soutenue qui rappelle la papaye et l’amande fraîche. Original et bien fait.

★★★ $$

Mathilde Chapoutier Sélection, Côtes du Rhône Sans Sulfites Ajoutés 2020, France

19,95$ – Code SAQ 14724966 – 14,5% – 1,9 g/L

On surfe ici sur la mode des vins naturels (sans être bio) avec un assemblage dominé par le grenache, auquel s'allient la syrah et un peu de marselan, le tout sans soufre ajouté. Le pari est réussi avec un vin nature non déviant. C’est bien parfumé avec des notes de mûres, de bleuets et de poivre. C’est juteux, généreux, d’assez bonne fraîcheur et de longueur appréciable. Un rouge gourmand que l’on servira plus frais afin de faire pleinement ressortir le fruit. Avec les BBQ qui vont se multiplier cet été, il sera parfait!

★★★ $$

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel