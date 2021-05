Mondial : Le Kazakhstan en train de larguer le Canada

Le Kazakhstan a porté un dur coup au Canada dans le cadre du Championnat du monde de hockey, samedi à Riga, en pulvérisant l’Italie au compte de 11 à 3.

• À lire aussi: Le Canada évite la catastrophe... pour l'instant

Portée par le trio formé de Nikita Mikhailis (un but, une aide), Curtis Valk (un but, trois aides) et Roman Starchenko (deux buts, trois aides), l’ancienne république soviétique s’est temporairement emparée du premier rang du groupe B avec 10 points.

Avec un match à jouer lundi contre la Norvège et quatre points d’avance sur le Canada, le Kazakhstan devient une cible difficile à rattraper pour les représentants de l’unifolié, qui ont pour leur part rendez-vous avec l’Italie dimanche et la Finlande mardi.

Le Kazakhstan n’a jamais participé aux quarts de finale du Mondial et le Canada n’a jamais été évincé dès la ronde préliminaire. L’Italie, pour sa part, est la seule équipe toujours en quête d’une première victoire dans ce tournoi.