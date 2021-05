Cellulaire au volant: pris en flagrant délit dans le trafic à Québec

Plusieurs automobilistes de Québec ne perdent pas une seconde pour regarder leur cellulaire, dès qu’ils estiment avoir un moment pour quitter la route des yeux, a-t-on pu constater.

Notre expérience menée sur les routes de la capitale provinciale est sans équivoque à cet égard. Nous avons facilement surpris plusieurs conducteurs qui faisaient un usage interdit de leur cellulaire au volant.

Notre expérience a été particulièrement concluante pendant l’heure de pointe de Québec.

Ainsi, il a suffi d’un seul passage de la Rive-Sud vers la Rive-Nord, dans le trafic du matin, en empruntant le pont Pierre-Laporte puis l’autoroute Duplessis, alors que l’autoroute Henri IV était fermée en raison de travaux, pour voir cinq automobilistes sur leur cellulaire.

Pas juste un peu

Certains parlaient avec le téléphone à l’oreille ou avec le micro devant la bouche. Mais un nombre important d’automobilistes ont été observés par Le Journal en train de consulter leur écran pendant une longue période, leur regard se promenant dangereusement de la route à l’écran.

À d’autres occasions, les automobilistes profitaient des feux rouges pour regarder leur appareil intelligent.

Au total, la journée d’observation a permis de constater 16 comportements répréhensibles en vertu du Code de la sécurité routière, coûtant cinq points d’inaptitude et 300$ d’amende.

Notre démarche

Le Journal s’est inspiré d’une tactique des policiers pour surprendre les conducteurs en pleine manipulation de leur cellulaire au volant.

Après avoir loué un petit autobus, le directeur photo du Journal de Montréal, Martin Chevalier, ainsi que le photographe de l’Agence QMI, Joël Lemay (photo ci-contre), ont arpenté des autoroutes et des artères du grand Montréal. Le photographe du Journal, Pierre-Paul Poulin, a aussi participé une journée à l’expérience.

Conducteur désigné, Martin Chevalier a profité de la vue surélevée que lui donnait son véhicule pour signaler les usagers de la route fautifs qu’il repérait. À l’arrière, le photographe en poste, caméra à la main, tentait de capter l’infraction.

Pour les besoins de ce test, les photographes ont roulé pendants 35 heures, réparties sur cinq jours. Leur expérience à Montréal s’est tenue du 22 au 29 avril, en semaine.

Derrière les vitres teintées de l’autobus, Joël Lemay et Pierre-Paul Poulin ont pu immortaliser des dizaines d’automobilistes pris la main... sur le cellulaire.

L’expérience a été effectuée à différentes heures de la journée, quand la circulation est plus dense. Certains moments étaient plus propices à observer un laisser-aller chez les usagers de la route, particulièrement aux feux rouges et quand il y avait de la congestion.

Documenter le problème

À Québec, le journaliste Nicolas Saillant et le photographe Stevens Leblanc ont répété l’expérience, tout aussi concluante. En une journée, ils ont photographié une dizaine de personnes parlant avec le cellulaire à l’oreille ou textant à deux mains.

En utilisant un autobus, les policiers identifient les conducteurs fautifs et leur collent ensuite une dispendieuse contravention.

Si le modus operandi de notre opération est copié sur celui que déploient les policiers, notre objectif était bien différent.

L’expérience visait avant tout à prouver que la problématique du cellulaire au volant est encore bien présente. Nous avons donc choisi de brouiller le visage des automobilistes surpris par nos photographes.