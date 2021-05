Pensez-vous que le temps arrangera les choses?

Je suis avec mon conjoint depuis sept ans et nous avons un petit garçon de cinq ans. Quand je l’ai connu, sa douceur et sa façon de se comporter différaient tellement de ce que j’avais connu avec mon précédent chum, que j’ai cru être enfin tombée sur le bon numéro. Et ça s’est avéré vrai dans les faits pendant les deux premières années de notre union.

Puis, lentement, il a commencé à me faire sentir que je prenais trop de libertés, et que si je désirais fonder une famille avec lui, je devrais me montrer plus ouverte à lui donner la véritable première place dans mon existence. Comme je désirais plus que tout avoir des enfants, je me suis rangée.

J’ai totalement cessé de sortir avec mes amies et j’ai espacé mes visites à ma sœur ainsi qu’à ma mère. D’ailleurs, cette dernière à qui j’avais fait part de ce que mon chum m’avait demandé m’a confirmé que c’était normal qu’un homme qui aime vraiment sa femme veuille avoir la première place dans son cœur. C’était d’ailleurs ce qu’elle avait vécu avec mon père de son vivant selon ses dires.

Le temps a filé, j’ai eu mon fils et il est devenu le centre de notre vie. C’est un petit garçon charmant qui fait mon bonheur. Mais même avec lui, il a toujours fallu que je fasse attention pour ne pas lui consacrer trop de temps quand mon chum est avec nous.

Puis la COVID a débarqué dans nos vies à une période où je commençais à me sentir un peu coincée dans mon couple, parce que le père de mon enfant supportait de moins en moins que je m’attarde le soir dans sa chambre pour le border et l’endormir.

Et rendu presque un an et demi plus tard, alors que je ne vois aucune de mes amies puisque je suis encore en télétravail et que je fréquente peu ma famille pour des raisons de santé, il ne ralentit pas ses pressions. Tout est sujet à discussion, et quand je ne réponds pas comme il l’espère, il me fait la baboune plusieurs jours de suite.

Comme en plus je suis coincée à la maison, donc toujours avec lui puisqu’il a perdu son travail il y a quelques mois et qu’il ne fait pas d’effort pour en trouver un autre, que je dois continuer à gagner la vie du foyer tout en m’occupant de mon fils et de la maison, je ne sais plus comment me sortir de ça.

Je n’ai plus aucune envie de faire l’amour avec lui puisqu’il me prend comme si j’étais une esclave à son service et qu’il me dit des insanités que je n’avais jamais entendues dans sa bouche auparavant. Pensez-vous comme ma mère que le temps et la fin de la crise va arranger les choses ? Moi j’y crois de moins en moins, même que certains soirs, son regard me fait si peur que ça m’empêche de dormir, même s’il ne m’a jamais frappée.

Une qui vit d’espoir

Je n’ai pas du tout envie de vous maintenir dans l’espoir, car ce que vous me décrivez comme situation est loin d’être prometteuse d’un avenir meilleur. Ce n’est pas d’hier que ce garçon tente de vous assujettir à sa loi. Il a tissé sa toile très vite en vous demandant d’écarter vos amis et votre famille pour vous consacrer à son service. Et cela n’a aucun sens.

Non, il ne vous frappe pas, mais la violence psychologique est très présente dans votre couple. La preuve en est qu’il vous arrive de ne pas dormir le soir à cause de son attitude envers vous, ce qui est loin d’être normal. Un problème de ce genre ne peut que s’aggraver et j’ose vous conseiller fortement de contacter « SOS violence conjugale » au plus vite pour savoir comment il faudrait agir pour préserver votre sécurité.