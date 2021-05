[PHOTOS] Manifestation contre le 3e lien

Quelques centaines de personnes ont marché dans les rues de Limoilou, à Québec, pour s’opposer au projet du tunnel Québec-Lévis qu’elles considèrent comme « une déclaration de guerre au centre-ville ».

Environ 300 à 400 manifestants s’étaient agglutinés sur le parvis de l’Église Saint-Roch, samedi après-midi, avant d’entamer une courte marche dans les rues du quartier.

Photo Jérémy Bernier

Ils dénoncent la dégradation de la qualité de l’air, les conséquences environnementales, l’étalement urbain et l’augmentation des automobiles sur les routes si ce projet finissait par voir le jour.

Photo Jérémy Bernier

« Le troisième lien va vraiment détruire notre milieu de vie. On trouve ça épouvantable, ce projet est non seulement un gaspillage d’argent, mais va aussi empirer la qualité de vie du centre-ville », a fait savoir Jackie Smith, cheffe de Transition Québec, qui a organisé la marche.

Photo Jérémy Bernier

Photo Jérémy Bernier

La liberté de choisir

« Notre quartier on veut l’arpenter à pied, en sécurité, mais encore une fois les autos ont toute la place. On nous dit qu’avoir un char c’est la liberté, mais force est de constater qu’on n’a pas la liberté de ne pas avoir de char », a lancé de son côté Alexandra Tremblay, candidate de Transition Québec dans Saint-Roch--Saint-Sauveur.

Photo Jérémy Bernier

En plus des membres de Transitions Québec, quelques personnalités publiques et regroupements étaient sur place pour démontrer leur soutien au parti municipal. Notamment Catherine Dorion, députée solidaire de Taschereau, et l’ancien candidat du NPD, Simon-Pierre Beaudet.

Photo Jérémy Bernier

La Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES), qui regroupe des étudiants de tous les paliers d’éducations militant pour l’environnement, était aussi de la partie.

« On est là pour que le gouvernement abandonne ce projet. On trouve ça excessivement irrespectueux de la planète et des citoyens, ça fait pitié », a fait savoir Gabrielle Paquette, membre du regroupement.

Photo Jérémy Bernier

« Absurde »

La cheffe de Transition Québec souhaiterait que les 10 G$ nécessaires à la construction du 3e lien soit injecté dans d’autres projets plus utiles.

Photo Jérémy Bernier

« Il y a 10 000 personnes qui voyagent régulièrement entre l’est de Lévis et l’est de Québec. Ce serait mieux de bonifier l’offre de transport en commun que de gaspiller cet argent pour construire un tunnel dont on n’a pas besoin », affirme Mme Smith.

« Il y a une certaine exaspération dans la population. Avec 10 G$, on pourrait acheter à chaque personne qui circule régulièrement entre Québec et Lévis deux triplex dans Limoilou. C’est absurde », poursuit-elle.

