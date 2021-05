Réseau de transport de la Capitale: 108 clients touchés par la fuite de données

Plus de 100 clients du Réseau de transport de la Capitale (RTC) ont été touchés par la récente fuite de données ayant visé le portail de l'organisation.

Selon le RTC, une analyse exhaustive de la brèche de sécurité a permis de déterminer que 108 clients sont concernés et tous ont d’ores et déjà été contactés.

Le RTC avait rapporté la fuite de données sur son site web le 23 mai dernier.

«Des informations et certains documents joints à des formulaires de demande de remboursement ont été consultés. Pour le moment, le RTC n’a aucune indication à l'effet que ces données ont été utilisées par un tiers», a indiqué le RTC, samedi, dans un communiqué.

L’organisation a souligné que ses systèmes opérationnels et internet n’ont pas été affectés par cette fuite de données. Les dossiers des employés non plus.

Le RTC dit avoir «rapidement» sécurisé son portail et l’enquête se poursuit.