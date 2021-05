Un mois de mai très payant pour l’homme d’affaires Alain Bédard

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Le PDG de TFI réalise un gain de 7,2 millions $

Alain Bédard, le grand patron de TFI International, a empoché près de 7,2 millions $ au cours du mois de mai en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise de camionnage québécoise. Le titre a gagné 75 % depuis le début de l’année en raison principalement de l’acquisition du transporteur américain UPS Freight pour près de 1 milliard $. La participation de M. Bédard dans TFI vaut aujourd’hui plus de 500 millions $.

Luc Bertrand achète du 5N Plus

Le président du conseil d’administration de 5N Plus, Luc Bertrand, a acheté pour plus de 330 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise depuis le début du mois. Le titre du producteur de semi-conducteurs spécialisés a dégringolé de plus de 25 % il y a deux semaines, après la publication de résultats financiers décevants. Ancien dirigeant de la Bourse de Montréal et de la Financière Banque Nationale, M. Bertrand est également actionnaire et président du conseil du Groupe CH (Canadiens de Montréal et Evenko).

Wingocard amasse 2 M$

La jeune pousse montréalaise Wingocard vient de récolter 2 millions $ dans le cadre de la deuxième ronde de financement depuis sa fondation, en 2019. Les entrepreneurs québécois Cherif Habib et François Arbour ainsi que la firme canadienne Panache Ventures font partie des investisseurs. Wingocard est une application mobile qui permet aux parents de transférer de l’argent à leurs ados et de faire le suivi des dépenses.

Le patron de Power s’enrichit de 8,9 M$

Jeffrey Orr, le PDG de Power Corporation, a encaissé près de 8,9 millions $, cette semaine, en exerçant des options du conglomérat montréalais. M. Orr, qui travaille chez Power depuis 2001, a pris la tête du groupe en février 2020, succédant à André et Paul Jr Desmarais. Le titre de Power Corporation a franchi cette semaine un nouveau seuil qu’il n’avait pas atteint depuis 2008.

Deux jeunes VP d’Aya encaissent plus de 1 M$

Raphaël Beaudoin, vice-président à l’exploitation d’Aya Or & Argent, a réalisé un profit de près de 530 000 $ en exerçant des options de la minière québécoise au cours des derniers jours. De son côté, le vice-président aux affaires juridiques, Elias Elias, a empoché près de 570 000 $ de la même manière. Le titre d’Aya a gagné environ 250 % au cours de la dernière année. L’entreprise exploite une mine d’argent au Maroc.

Le PDG d’iA exerce des options

Le président et chef de la direction d’iA Société financière, Denis Ricard, a encaissé un gain de plus de 135 000 $ en exerçant des options de l’assureur de Québec, il y a deux semaines. Le titre de l’entreprise jadis connue sous le nom d’Industrielle Alliance a gagné plus de 25 % depuis le début de 2021, s’approchant de son niveau d’avant la pandémie.