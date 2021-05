Baseball: une deuxième victoire pour Équipe Québec

Équipe Québec a signé sa deuxième victoire de la saison en venant à bout des Otters d’Evansville 3 à 2, samedi, lors du premier duel d’un programme double présenté au Bosse Field en Indiana.

C’est un circuit en solo d’Elliott Curtis qui a fait la différence dans ce match d’une durée de sept manches. Au cinquième engagement, le natif de Kitchener, en Ontario, a brisé l’égalité en étirant les bras pour une première fois en 2021.

La formation du gérant Patrick Scalabrini avait été la première à s’inscrire à la marque. En deuxième manche, Riley Pittman a réussi un simple qui a poussé Jonathan Lacroix au marbre. Le voltigeur québécois avait préalablement atteint les coussins grâce à un simple.

Deux tours de bâton plus tard, Lacroix mettait de nouveau son pied sur la plaque. Cette fois, c’est Jeffry Parra qui a produit le point.

Les Otters ont nivelé la marque dès leur retour en offensive. Avec trois de ses coéquipiers sur les sentiers et deux retraits, Trent Nash s’est élancé sur le deuxième lancer qu’on lui a servi. Il a frappé un double qui a permis à deux joueurs de marquer.

Au monticule, David Gauthier a œuvré pendant trois manches et deux tiers. Il a permis deux points mérités sur autant de coups sûrs. L’artilleur de 23 ans a également passé six rivaux dans la mitaine et distribué deux passes gratuites.

Venu en relève au natif de la Belle Province, Nick Horvath (1-0) a hérité de la victoire. Le gaucher a seulement passé un tiers de manche sur la butte. Andrew Case, qui a disputé la dernière manche, a signé le sauvetage.

De son côté, le revers a été encaissé par Tyler Vail (0-1). Celui qui a déjà fait partie de l’organisation des Diamondbacks de l’Arizona a disputé six manches. Il a permis tous les points de ses adversaires et donné sept frappes en lieu sûr.

Les Otters prennent leur revanche

Dans le deuxième duel de la soirée, les Otters ont doublé le «Fleurdelisé» 6 à 3.

Riley Krane a été la grande vedette offensive du club américain. Le joueur de premier coussin a produit cinq points. Pour ce faire, il a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à deux reprises.

Le partant de l’Équipe Québec Austin Hutchison (0-1) était sur la butte pour toutes les réussites de Krane. Il a donc mérité le revers. La victoire est allée sur la fiche de Justin Lewis (1-0).

Au bâton, les visiteurs ont vu le Québécois David Glaude réussir son deuxième circuit de la campagne.

Équipe Québec et les Otters se retrouveront lundi, toujours au domicile du club d’Evansville.