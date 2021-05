BIen choisir sa protection solaire pour prévenir les cancers

Avec le soleil de plus en plus présent, il devient donc essentiel de bien se protéger des rayons UV non seulement pour prévenir les coups de soleil, mais aussi pour diminuer les risques de cancer de la peau.

Le Dr Jospeh Doumit, dermatologue, tient à démystifier le facteur de protection solaire, mieux connu sous le nom de FPS.

«Par exemple, un FPS de 15 nous donne une protection solaire de 93 %, tandis qu’un FPS de 30 nous donne une protection de 97 %, mais si on monte à 50, on a une protection de 98 %», a résumé le médecin.

«Le plus important, c’est une protection avec un FPS de 30 ou plus», a recommandé le médecin. Il explique qu’entre un FPS de 30, 50 ou 60, les différences de protection sont minimes.

Outre le FPS, le dermatologue explique que pour bien choisir sa crème solaire, il faut s’assurer d’avoir une protection contre les UVA et les UVB adéquate.

Les cancers de la peau en augmentation

Selon le Dr Doumit, il y a définitivement une augmentation des cas de cancer de la peau. Il évoque notamment une étude qui conclut qu’entre 1994 et 2014, les cancers de la peau ont augmenté de 60 %.

«Lorsqu’on a des brûlures solaires lorsqu’on est jeune, ça augmente le risque d’avoir un cancer de la peau plus tard», a ajouté le Dr Doumit.

«Il est très important d’éviter les coups de soleil à tout âge, mais spécialement quand on est jeune», a souligné le spécialiste.