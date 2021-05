Dérapages dénoncés de toutes parts au Vieux-Port

Les rassemblements survenus lors de deux soirées consécutives au Vieux-Port de Montréal inquiètent les résidents du quartier et des commerçants.

• À lire aussi: Presque tout le Québec en zone orange dès lundi

«Les policiers viennent vérifier si nos tables sont à deux mètres et devant nous on a des milliers de personnes collées les unes sur les autres pas de masque», s’insurge Eric Luksenberg, propriétaire de deux restaurants dans le secteur du Vieux-Port.

L’un de ses établissements était aux premières loges d’une grande fête qui s’est terminée au milieu de la nuit, samedi soir, sur la place Jacques-Cartier.

La distanciation physique était loin d’être respectée entre les centaines de participants, qui étaient agglutinés souvent sans masque. Certains ont allumé de nombreux feux d’artifice, pourtant interdits.

Photo capture d’écran tirée de Snapchat

«Quand on tire des feux d’artifice dans une foule avec des terrasses, il peut arriver un tas de choses», déplore Jean-Marc Lavoie, directeur général du restaurant Jardin Nelson, qui a vu des fragments retentir jusque sur sa terrasse.

Mauvais endroit

C’était la deuxième soirée de suite où des fêtards prenaient d’assaut par centaines, voire par milliers, ce secteur du Vieux-Montréal depuis que le couvre-feu a été levé.

La dernière année a été mouvementée pour le quartier, qui a connu le grabuge d’une manifestation anti-couvre-feu en avril et une montée de la criminalité à la fin de l’été 2020.

Photo capture d’écran tirée de Snapchat

Le site n’est pas le bon endroit où organiser de tels partys, a dit le porte-parole de la Société du Vieux-Port de Montréal, Jean-Philippe Rochette. Des gardes de sécurité supplémentaires seront déployés sur le site, indique-t-il.

«Ça ne peut pas perdurer, car ça aura des répercussions sur l’image du Vieux-Montréal», pense M. Lavoie, qui n’a pas été impressionné par le travail des policiers.

Dimanche, le Service de police de la Ville de Montréal ne faisait état d'aucun constat d'infraction remis pour non-respect des mesures sanitaires pour cet événement.

Violence

La soirée de samedi a pris une tournure violente quand une femme de 18 ans a été atteinte par balle à un pied et qu’un homme de 19 ans a été poignardé lors d’une altercation. Les deux victimes sont hors de danger.

«J’ose espérer que c’est quelque chose d’exceptionnel qui est lié au déconfinement», soutient Christine Caron, présidente de l’Association des résidants du Vieux-Montréal.

«C’est vraiment déplorable ce qui est arrivé hier dans le Vieux-Port, des images difficiles à regarder ce matin», a exprimé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans une déclaration écrite transmise par son cabinet. Des dérapages de la sorte et des rassemblements comme on en a vu dans les derniers jours ne peuvent plus se produire.»

À VOIR AUSSI