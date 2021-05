Elle se trompe de tirage et gagne 2 M$

Une femme de la Caroline du Nord a gagné la modique somme de 2 M$ à la loterie après avoir acheté un billet pour un tirage auquel elle ne voulait pas participer.

Elizabeth Johnson s’est empressée mercredi soir pour acheter son billet pour la loterie Powerball, mais la femme a raté l’heure limite par à peine une minute, selon les autorités de la NC Education Lottery.

Toutefois, son billet était tout de même valide pour un autre tirage qui a eu lieu trois jours plus tard et qui lui a rapporté 2 M$, selon CNN.

Les cinq numéros inscrits sur son billet étaient identiques à ceux du tirage valant 1 M$. Le prix a été doublé lorsque la boule multiplicatrice x2 a été tirée. Les chances d’avoir les cinq bons numéros sont d’une sur 11,6 millions, indiquent les autorités de la loterie.

«C’était un véritable choc! Quand j’ai reçu un message pour me dire que j’avais gagné, je me suis dit ‘’,mais je n’ai même pas participé’’», raconte Mme Johnson.

En tout, cette mère de famille touchera la somme 1 415 001 $ après taxes. Elizabeth Johnson a l’intention de s’acheter une maison et de partir en voyage.

«Les enfants veulent aller à Disneyland. Nous n’y sommes jamais allés, et maintenant, on ira», dit-elle.