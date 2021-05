Finale de la LHJMQ: remontée improbable des Tigres sur les Foreurs

En retard par trois buts avec moins de 10 minutes à faire au match, les Tigres de Victoriaville ont réussi une remontée spectaculaire pour soutirer un gain de 4 à 3 en prolongation aux Foreurs de Val-d’Or, dimanche au Centre Vidéotron, dans le cadre du troisième match de la finale des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Conor Frenette est celui qui a permis aux Tigres de célébrer ce gain improbable, un peu plus de sept minutes après le début du temps supplémentaire. L’attaquant a ainsi offert une avance de 2-1 aux siens dans la série.

Cette remontée s’est toutefois amorcée grâce à Nicolas Daigle, qui a inscrit le premier but des Tigres alors qu’il restait 6 min 35 s au match. Shawn Element a redonné espoir aux Tigres avec un peu plus d’une minute à jouer. Finalement, Alex Beaucage a forcé la tenue d’une prolongation alors que le cadran de jeu affichait quatre secondes restantes à la rencontre.

Beaucage a été l’élément offensif le plus productif des vainqueurs, lui qui a fini son match avec une récolte d’un but et deux mentions d’aide.

Dans le camp des Foreurs, Maxim Cajkovic avait ouvert les hostilités en première période, tandis que Nathan Légaré et Maxence Guenette avaient fait scintiller la lanterne lors de l’engagement suivant. En secouant les cordages, Guenette a eu le meilleur du gardien des Tigres Nikolas Hurtubise, qui a été retiré après avoir cédé trois fois sur 17 tirs, en un peu plus de 26 minutes de jeu. En relève, Fabio Iacobo a seulement eu à repousser 10 rondelles, en plus de 38 minutes sur la glace.

À l’autre bout de la patinoire, Jonathan Lemieux a repoussé 28 des 32 rondelles auxquelles il a fait face.

Les deux équipes seront de retour sur la patinoire du Centre Vidéotron mardi, pour le quatrième duel.