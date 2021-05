Helio Castroneves jubile aux 500 Milles d’Indianapolis

Le Brésilien Helio Castroneves a inscrit son nom dans le grand livre d’histoire des 500 Milles d’Indianapolis en remportant l’épreuve pour la quatrième fois de sa carrière, dimanche, en présence de plus de 135 000 spectateurs.

Le gagnant a ainsi rejoint Rick Mears, Al Unser senior et A.J. Foyt dans un groupe sélect de pilotes comptant autant de triomphes à cette légendaire course qui en était à sa 105e présentation. Il s’agissait cependant de son premier gain depuis 2009, lui qui avait aussi eu le dernier mot en 2001 et 2002.

Castroneves, 46 ans, a devancé Alex Palou et le vainqueur de 2019, Simon Pagenaud. Ayant choisi de consacrer son temps aux courses d’endurance, il avait prévu de ne participer qu'à une seule course d'Indycar cette année: il l'a remportée grâce à une stratégie parfaite et à un dernier dépassement sur Palou.

Couronné l’an passé, le Japonais Takuma Sato a pris la 14e place, tandis que le Canadien James Hinchcliffe a fini 21e.

500 Milles d’Indianapolis: les dix derniers vainqueurs

Les dix derniers vainqueurs des 500 milles d’Indianapolis, dont la 105e édition a été remportée dimanche par le Brésilien Helio Castroneves:

2021: Helio Castroneves (BRA/Meyer Shank)

2020: Takuma Sato (JPN/Rahal Letterman)

2019: Simon Pagenaud (FRA/Penske)

2018: Will Power (AUS/Penske)

2017: Takuma Sato (JPN/Andretti)

2016: Alexander Rossi (É.-U./Andretti-Herta)

2015: Juan Pablo Montoya (COL/Penske)

2014: Ryan Hunter-Reay (É.-U./Andretti)

2013: Tony Kanaan (BRA/KVR)

2012: Dario Franchitti (GBR/Chip Ganassi)

Plus grand nombre de victoires à «Indy»:

1. A.J. Foyt (USA) 4 (1961, 1954, 1967, 1977)

. Al Unser Sr (É.-U.) 4 (1970, 1971, 1978, 1987)

. Rick Mears (USA) 4 (1979, 1984, 1988, 1991)

. Helio Castroneves (BRA) 3 (2001, 2002, 2009, 2021)

5. Louis Meyer (É.-U.) 3 (1928, 1933, 1936)

. Wilbur Shaw (É.-U.) 3 (1937, 1939, 1940)

. Mauri Rose (É.-U.) 3 (1941, 1947, 1948)

. Johnny Tutherford (É.-U.) 3 (1974, 1976, 1980)

. Bobby Unser (É.-U.) 3 (1968, 1975, 1981)

. Dario Franchitti (GBR) 3 (2007, 2010, 2012)

