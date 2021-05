Hockey féminin: le Bauer de Montréal remporte la Secret Cup

Le Bauer de Montréal a eu le meilleur du Sonnet de Toronto au compte de 4 à 2 en finale de la Secret Cup, un tournoi de hockey féminin, dimanche, à Calgary.

Ce tournoi mettait en vedette plusieurs vedettes de l’équipe nationale canadienne, dont la capitaine, la Québécoise Marie-Philip Poulin. Cette dernière a d’ailleurs inscrit le filet gagnant de la finale, en troisième période. L’athlète de 30 ans a aussi amassé deux mentions d’aide lors de ce match. Elle a conclu son tournoi avec une récolte de cinq buts et six mentions d’aide, ce qui lui a valu le premier rang des pointeuses.

Du côté de la formation torontoise, Sarah Nurse s’est distinguée en finale avec un but et une mention d’aide.

Devant la cage des gagnantes, Ann-Renée Desbiens a réussi 19 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Shea Tiley en a effectué 25.

En phase de groupe, la formation montréalaise avait été la meilleure avec trois victoires et une défaite. Toronto a terminé avec deux victoires et autant de défaites, tandis que le Scotiabank de Calgary a obtenu une victoire, en plus de subir trois défaites.

Le but de ce tournoi était d’être en mesure de créer une nouvelle ligue féminine de hockey, où les athlètes auraient des conditions plus similaires à celles des hommes, dont un salaire qui leur permettrait de vivre de leur sport.