«Le but le plus important de ma carrière» –Jesperi Kotkaniemi

Jesperi Kotkaniemi ne l’a pas toujours eu facile cette saison. Son entraîneur avait même choisi de le laisser de côté pour le premier match. Le héros de la rencontre est maintenant rendu à deux buts.

« C’est un sentiment incroyable . C’est le but le plus important de ma carrière. Je pense que c’est mon premier en prolongation. »

–Jesperi Kotkaniemi

Le but du Finlandais arrivait à point. Plus les minutes passaient en prolongation, plus on voyait les joueurs du Canadien manquer d’énergie. Kotkaniemi a marqué sur le deuxième tir du Canadien en prolongation. Les Leafs en avaient décoché 13.

« On aurait aimé ça passé tout notre temps dans le territoire des Leafs, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Parfois, tu n’as besoin que d’un seul tir. »

–Tyler Toffoli

Shea Weber, Ben Chiarot et Jeff Petry ont joué au-delà de 34 minutes. Ils ont fait un travail colossal pour puiser profondément dans leur réserve d’énergie.

« Ce sont des chevaux! Ils ont joué de grosses minutes pour nous ce soir. Ils ont fait de bons jeux, ont bloqué des tirs, ont sorti la rondelle de la zone. J’ai déjà joué contre eux et ce n’est pas plaisant. »

–Tyler Toffoli

Il faisait bon de voir des spectateurs dans le Centre Bell après une absence de 14 mois et demi. Les joueurs du Tricolore ont ressenti l’appui de leurs partisans.

« En sortant pour l’échauffement, on avait des frissons. On avait l’impression qu’il y avait beaucoup plus que 2500 personnes. Je ne peux imaginer ce que ça aurait été devant 21 000 spectateurs. C’était électrique. »

–Shea Weber