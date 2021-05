Le Canada conserve ses chances au Championnat du monde

Sans trop de surprise, la formation canadienne a eu la vie facile contre l’Italie, dimanche, à Riga, inscrivant quatre buts dans les 12 premières minutes de jeu pour l’emporter 7 à 1 et conserver ses chances d’accéder à la ronde éliminatoire du Championnat du monde de hockey.

Après avoir échappé ses trois premières parties du tournoi, l’équipe dirigée par l’entraîneur-chef Gerard Gallant a obtenu un troisième gain d’affilée. Elle devra vaincre la Finlande à son dernier duel du tour préliminaire, mardi, et espérer de l’aide pour poursuivre sa route. Le pays de l’unifolié a momentanément grimpé au cinquième échelon du groupe B, où les quatre premiers clubs au classement se qualifieront pour les affrontements éliminatoires.

Cole Perfetti, Andrew Mangiapane, Troy Stecher et Adam Henrique ont tour à tour marqué pour permettre au Canada de se diriger vers une victoire aisée. Mangiapane a ajouté un but en période médiane et a conclu la journée avec quatre points. Maxime Comtois et Brandon Pirri ont aussi touché la cible. Connor Brown a pour sa part amassé quatre mentions d’aide.

Devant le filet, le gardien des Coyotes de l’Arizona Adin Hill a affronté seulement 14 tirs, cédant devant Angelo Miceli. Son opposant Davide Fadani a pris le chemin du banc après le quatrième but des vainqueurs. Justin Fazio l’a remplacé et a fait face à 37 des 49 lancers des Canadiens.