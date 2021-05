Le grand impact de Mario Hudon

Atteint d’une maladie incurable qui gagne du terrain et qui l’emportera vers son dernier voyage d’ici cinq ans, l’ex-animateur de radio Mario Hudon garde le moral et affronte la tempête la tête haute pour aider les prochains qui seront atteints.

« J’ai toujours un goût de vivre très fort et je suis bien entouré, mais physiquement, ça se dégrade vite. Le temps de me rendre à ma voiture, mon linge est démodé », confie en riant l’homme qui a reçu le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) en décembre 2020.

La maladie neurologique, aussi appelée maladie de Lou Gehrig, entraînera plus tard la paralysie de son corps. M. Hudon souffre déjà d’une fatigue importante et doit se déplacer avec une canne, alors que sa main droite a perdu en force.

Ultimement, l’ancien coloré animateur sportif sera incapable d’avaler ou de respirer par lui-même, mais il ne compte pas vivre de cette façon.

Implication à toute épreuve

« Je n’ai pas peur de la mort, c’est la fin de ma vie et comment mes proches vont vivre ça qui m’inquiète. Si on en arrive là, ma décision est déjà prise », affirme Mario Hudon, qui a quitté son emploi cette semaine, n’étant plus capable d’être aussi efficace qu’à son habitude.

Loin de s’apitoyer sur son sort, il dédie les dernières années de sa vie à faire connaître sa maladie et à se battre pour que les personnes qui en souffrent puissent obtenir une médication appropriée.

« Il est l’un de ceux qui a eu le plus d’impact dans la lutte à la SLA au Québec, pour faire connaître la maladie », louange Claudine Cook, directrice générale de la Société de la SLA du Québec.

Une pétition lancée par l’organisme pour un accès plus rapide à des traitements, que M. Hudon a fait connaître en début d’année avec d’autres ambassadeurs, a obtenu plus de 26 000 signatures.

« Je n’ai pas de temps pour être fâché. Je veux laisser un legs à mes petits-enfants, qu’ils se disent que leur grand-père n’a pas abandonné et qu’il a fait avancer les choses tout en gardant le sourire », souffle-t-il.

Journée Lou Gehrig

À l’occasion du mois de la SLA, en juin, la Société de la SLA du Québec rendra hommage à toutes les familles touchées par la maladie en diffusant une « mosaïque d’espoir » à laquelle des dizaines de personnalités sportives et médiatiques ont participé.

La Ligue majeure de baseball (MLB) a quant à elle pris la décision de consacrer la journée du 2 juin à Lou Gehrig, joueur des Yankees de New York décédé de la maladie en 1941.

Le tout permettra d’amasser des fonds pour la recherche clinique de cette maladie qu’aucun remède connu ne peut guérir, bien qu’il existe quelques thérapies prometteuses en phase d’essais.