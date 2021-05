Le régime chinois a des comptes à rendre

Question quiz, comme ça... Peut-on poursuivre un pays ? Déposer une sorte de recours collectif contre un régime ? Le faire payer pour les dommages qu’il a causés à l’ensemble de la planète ?

Des millions de morts

Hâte de voir, une fois que la pandémie sera derrière nous, comment la communauté internationale qui a dû enterrer 3,4 millions de personnes et se mettre sur pause pendant plus d’un an (sans parler des faillites, suicides, dépressions, etc.) va traiter le régime chinois.

Car, enfin, c’est à cause de son incurie et de ses cachoteries qu’on s’est retrouvé dans cette situation.

Comprenez-moi bien : je ne parle pas du peuple chinois. Je ne rends pas les Chinois responsables de ce qui s’est passé.

Je parle du RÉGIME chinois.

Ce régime liberticide qui étouffe son propre peuple.

Car, jusqu’à maintenant, tout tend à prouver que le régime chinois savait fort bien qu’une dangereuse épidémie avait éclaté dans la région de Wuhan, une épidémie qui risquait de se transformer en pandémie et de menacer l’humanité entière.

Mais le régime chinois n’a pas tiré la sonnette d’alarme.

Au contraire, il a tenté d’étouffer l’affaire afin de sauver la face, allant même jusqu’à réprimander sévèrement les médecins courageux qui voyaient bien que quelque chose n’allait pas.

Des médecins comme Li Wenliang, ophtalmologue d’un hôpital de Wuhan, qui, après avoir écrit sur WeChat que sept cas d’une maladie ressemblant au SRAS semblaient liés à un marché de fruits de mer, s’est fait accuser par la police chinoise de « perturber gravement l’ordre public ».

Menacé de poursuites judiciaires par le régime de Xi Jinping s’il continuait de parler de ce dossier publiquement, Li Wenliang (maintenant considéré comme un héros par le peuple chinois) est mort le 7 février 2020 à l’âge de 34 ans.

De la COVID-19.

La pointe de l'iceberg

Comme je l’ai écrit le 5 mai 2020, selon un reportage-choc effectué par Sam Cooper de Global News, les bonzes du régime chinois savaient, dès la mi-janvier 2020, qu’une épidémie de grande envergure était en train de frapper leur pays.

Au lieu d’alerter la planète comme ils auraient dû le faire, ils ont caché la vérité pendant plusieurs semaines afin de permettre à leurs ambassades, leurs consulats et leurs associations culturelles basés à l’étranger d’acheter le maximum de masques N95 et de blouses de protection et de les envoyer en Chine au plus sacrant.

C’est ainsi qu’en six semaines, la Chine a réussi à acheter 2,5 milliards de pièces d’équipement de protection à bas prix !

Ce n’est qu’une fois ces achats effectués (et le matériel de protection arrivé à bon port dans la mère patrie) que le régime chinois a daigné avertir le monde qu’une dangereuse épidémie avait vu le jour dans la région de Wuhan.

Et ça, c’est, comme dirait Jean Perron, juste la pointe de l’asperge.

On découvrira sûrement d’autres histoires encore plus croustillantes au cours des prochains mois.

Devoir de réparation

J’espère qu’on va demander des comptes au régime chinois une fois cette crise derrière nous !

Nous avons le droit de savoir ce qui s’est passé. Le peuple chinois a le droit de savoir.

Et le régime chinois nous doit réparation.