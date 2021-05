Les Blue Jays bien servis par leur partant et les circuits

Guidés par la bonne performance du partant Ross Stripling, qui a concédé un point en cinq manches, les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Indians de Cleveland 4 à 1 dans le premier match d’un programme double, dimanche, en Ohio.

Après une séquence de six revers, la troupe du gérant Charlie Montoyo a obtenu quatre gains en cinq sorties.

Stripling (1-3) a savouré un premier triomphe cette saison, accordant deux coups sûrs et un but sur balles durant ce duel de sept manches. Le voltigeur Josh Naylor a été le seul à lui faire mal, catapultant un de ses tirs par-dessus la clôture en cinquième. Les releveurs Rafael Dolis et Jordan Romano ont complété le travail, le second réalisant son troisième sauvetage de l’année.

Au bâton, Teoscar Hernandez a claqué son huitième circuit en 2021, un coup en solo réussi en quatrième aux dépens d’Aaron Civale (7-2). Le joueur de premier coussin Rowdy Tellez a cogné deux coups sûrs, incluant une longue balle. Marcus Semien a ajouté trois frappes en lieu sûr, tandis que Bo Bichette et Vladimir Guerrero fils ont éprouvé davantage d’ennuis, laissant respectivement cinq et quatre coureurs sur les sentiers.

Dans le deuxième duel du jour, les Jays dépêcheront Steven Matz au monticule. Il aura comme vis-à-vis le gaucher Sam Hentges.