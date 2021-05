Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 30 mai:

«Alys Robi»

L’intégralité de la minisérie de quatre épisodes, écrite par Denise Filiatrault et faisant briller Joëlle Morin, est diffusée pour souligner les 10 ans du décès de la chanteuse Alys Robi. Retour sur le grand talent de l’artiste québécoise qui a mené une carrière internationale.

Dimanche, dès 12 h, ICI ARTV.

«Téléthon Opération Enfant Soleil»

La 34e édition sera riche en musique grâce notamment à 2Frères, Roxane Bruneau, Sylvain Cossette, Marc Dupré ainsi que Lunou et William de «Star Académie». Après le coup d’envoi à «Salut Bonjour week-end», l’événement présenté en direct du Théâtre Capitole, à Québec, sera proposé tout l’après-midi et en soirée.

Dimanche dès 9 h, TVA.

«50 ans de Hot Wheels»

Nombreux sont les enfants qui les adorent et les adultes qui les collectionnent. Véritables machines à souvenirs, les voitures miniatures Hot Wheels fêtent un demi-siècle d’existence et d’influence. Leur impact s’est grandement fait sentir dans le monde automobile. Récit d’une histoire à succès.

Dimanche, 15 h, Historia.

«Vraie Jeanne, fausse Jeanne»

Avec tout ce qui a été raconté et montré de Jeanne d’Arc, est-ce que l’image qu’on a de cette jeune femme tuée il y a presque 600 ans est la bonne? En se basant sur des témoignages d’histoires et des documents d’époque, ce documentaire se penche sur la question.

Dimanche, 19 h 30, Planète+.

«Le cercle: le pouvoir de tout changer»

Ce suspense porté par Emma Watson et Tom Hanks voit la première jouer le rôle d’une jeune femme embauchée, à sa grande joie, par une puissante firme de nouvelles technologies. Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est qu’elle fait partie d’un plan visant à surveiller l’humanité entière.

Dimanche, 20 h, MAX.

«Accessible ou non?»

La réalité des personnes handicapées est dépeinte avec justesse grâce à Aube Savard qui s’entretient avec six d’entre elles vivant à Montréal et devant relever de nombreux défis. En plus de sensibiliser, cette nouveauté propose des solutions pour inclure davantage les gens forcés de composer avec un handicap.

Dimanche, 21 h, MAtv.

«Monica la mitraille»

Céline Bonnier redonne vie à l’une des plus célèbres criminelles du Québec qui a sévi durant les années 1960 à Montréal. Plusieurs hommes l’ont marquée et ont eu un impact sur la femme qu’elle est devenue. Roy Dupuis et Patrick Huard jouent également des rôles importants de ce film.

Dimanche, 22 h 30, Télé-Québec.