Séries de la LNH: l’Avalanche humilie les Golden Knights

L’entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas Peter DeBoer en a surpris plus d’un en préférant le gardien Robin Lehner au Québécois Marc-André Fleury pour le premier match de la série de deuxième tour contre l’Avalanche du Colorado. L’homme de 52 ans regrettera sans doute sa décision, puisque son équipe s’est inclinée 7 à 1, dimanche, à Denver.

L’Avalanche s’était procuré une avance de deux filets après vingt minutes, mais c’est en deuxième période que la troupe de Jared Bednar s’est réellement imposée, en inscrivant quatre filets.

En troisième période, la formation du Nevada a essayé de se venger en frappant les patineurs de l’Avalanche, ce qui a mené à plusieurs scènes violentes. Ryan Reaves, entre autres, a écopé de 16 minutes de punition, dont 14 sur la même séquence, lui qui a été sorti du match et qui a offert, du même coup, un avantage numérique de neuf minutes à ses rivaux. En raison de la gravité de ses actes, Reaves pourrait bien avoir à expliquer ses gestes au département de la sécurité des joueurs.

Les gros canons de l’Avalanche ont animé le spectacle. Le défenseur Cale Makar a secoué les cordages à une reprise, en plus de se faire complice de trois autres filets, tandis que Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog ont chacun inscrit deux buts en plus d’amasser une mention d’aide. Pour sa part, Mikko Rantanen a fini la rencontre avec une réussite et une mention d’aide.

Devant le filet des vainqueurs, Philipp Grubauer a réussi 24 arrêts, tandis que Lehner a été laissé devant le filet des siens pour l’ensemble du match par DeBoer. Le Suédois a cédé sept fois sur 37 lancers.

Le deuxième match de la série aura lieu mercredi, toujours au Ball Arena.