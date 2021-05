Seth Jones ne voudrait plus rien savoir des Blue Jackets

Le défenseur Seth Jones aurait avisé récemment les Blue Jackets de Columbus qu’il tentera sa chance sur le marché des joueurs autonomes l’an prochain.

C’est ce qu’a indiqué samedi l’expert hockey du réseau Sportsnet Elliotte Friedman. Jones, 26 ans, se joindrait donc à un groupe de patineurs de renom ayant quitté l’organisation dans les dernières années. Les Artemi Panarin, Matt Duchene et Sergei Bobrovsky ont tous profité de leur autonomie complète pour changer d’adresse à l’été 2019. Puis, Pierre-Luc Dubois a été refilé aux Jets de Winnipeg le 23 janvier contre l’ailier Patrik Laine.

Jones doit écouler en 2021-2022 la dernière saison d’un contrat de six ans et de 32,4 millions $. Son entente comprend une clause partielle de non-échange. Au cours du plus récent calendrier régulier, que les Jackets ont terminé dans la cave de la section Centrale, il a inscrit cinq buts et 23 mentions d’aide pour 28 points en 56 rencontres, tout en conservant un différentiel de -18.