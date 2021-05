Une fête pour initier les petits et grands à la pêche abordable

Après une pause l’an dernier, la Fête de la pêche reviendra cette année, et ce, même si la pandémie de COVID-19 est toujours présente.

Chaque année, depuis 1999, l’événement permet aux résidents du Québec de pêcher sans permis pendant trois jours, partout dans la province. Cette année, ce sera les 4, 5 et 6 juin.

«Cette activité de plein air unique est parfaite pour fuir la routine et sortir à l'extérieur. Voilà donc le moment tout indiqué d'enfiler ses bottes en caoutchouc, de partir à l'aventure et de décrocher du quotidien lors de cette fin de semaine sur un des nombreux lacs et rivières de la province», peut-on lire dans un communiqué du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Toutefois, le MFFP et la Fondation de la faune du Québec (FFQ) confirment l’annulation des activités du Programme de soutien à l’ensemencement des lacs et des cours d’eau pour la saison estivale, ainsi que celles associées au programme Pêche en herbe durant la Fête de la pêche pour une deuxième année consécutive.

En temps normal, la Fête de la pêche attire près de 80 000 curieux.