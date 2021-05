Une source de fierté pour Antoine Duchesne

Après deux saisons anéanties par la maladie et une opération majeure, le cycliste québécois Antoine Duchesne est revenu de très loin pour boucler fièrement le 104e Tour d’Italie, dimanche, à Milan.

Franchir la ligne d’arrivée d’un grand tour cycliste restera toujours un exploit de taille. Pour Duchesne, la réussite personnelle est plutôt d’avoir su remonter la pente après avoir cru que sa carrière était terminée. Et la route n’a pas été facile pour chasser les doutes dans son esprit.

« Je savais que ça serait difficile. Mon objectif était de revenir à ce niveau et de passer à travers sachant que je n’allais pas gagner la course. Je voulais en sortir en santé et sans blessure pour passer un cap et j’ai réussi », a expliqué l’athlète de 29 ans tard dimanche soir.

Seulement le deuxième

En selle depuis le 8 mai dernier, le cycliste de Saguenay a complété son tout premier Giro au 115e rang, après le Tour de France en 2016 et la Vuelta en 2015 et en 2018. Il devient ainsi le deuxième Québécois à terminer les trois grands tours (France, Italie, Espagne) après Hugo Houle.

Au terme des 21 étapes et 3410 kilomètres, le Colombien Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) a remporté le Tour d’Italie, devant l’Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) et le Britannique Simon Yates (BikeExchange).

La formation Groupama-FDJ de Duchesne n’a pas décroché de victoire d’étape, mais son jeune coéquipier hongrois Attila Valter a fait oublier l’absence de Thibaut Pinot en portant le maillot rose de meneur pendant trois jours après la sixième étape.

Un soulagement

« On ne s’attendait pas à ça. Nous n’étions pas l’équipe la plus armée du peloton. Dès la première étape, j’ai eu une fièvre et je n’ai pas dormi. J’ai cru que j’allais rentrer chez moi. C’était très mal parti mais j’ai passé à travers. Il y a six ou sept mois, je pensais que je ne ferais plus de vélo et j’avais peur de ne pas être capable de revenir », ajoute l’olympien de Rio.

En 2019, Duchesne avait dû se résigner à subir une opération pour traiter une endofibrose de l’artère iliaque. L’an dernier, c’est une mononucléose qui a brisé ses rêves à la reprise des épreuves en pleine pandémie.

« Je me souviens de ma première sortie et de ceux qui m’accompagnaient. J’aurais été incapable de suivre mon père ! La montagne était haute à gravir », confie le cycliste.