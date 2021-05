Actes antisémites : une montée qui inquiète au Québec

Devant la hausse des gestes haineux envers la communauté juive du Québec, l’ancienne directrice des relations communautaires du Centre pour les affaires israéliennes et juives appelle le gouvernement à agir rapidement pour soutenir les victimes et freiner cette flambée.

« Je suis effarée de voir cette soudaine flambée d’antisémitisme au Québec et de voir les gens agir comme si maintenant, c’était complètement normal de venir lancer des pierres sur des juifs et de vouloir aller attaquer les juifs dans leurs quartiers », affirme d’emblée Myriam Azogui-Halbwax.

« Quand j’ai quitté la France pour aller m’installer au Québec, je l’ai quitté à cause de l’antisémitisme parce que je ne me sentais plus chez moi, continue celle qui habite maintenant en Israël. Je ne crois pas que l’on soit encore comme en France au Québec, mais ça fait peur. »

Écoutez l’entrevue avec Myriam Azogui-Halbwax au micro de Richard Martineau sur QUB radio :