Agression sexuelle sur une personne de petite taille: Jonathan Bertrand-Beaulieu déclaré délinquant à contrôler

L’homme reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement une personne de petite taille au Centre de détention de Québec à l’automne 2018 a écopé d’une peine de 68 mois de détention et il a été déclaré délinquant à contrôler.

Jonathan Bertrand-Beaulieu était incarcéré dans l’aile 14-gauche de la prison d’Orsainville lorsqu’il a agressé sa victime, l’utilisant comme un véritable «toutou».

De multiples «prises du sommeil» ont alors été faites par l’accusé, qui utilisait son sexe pour frapper sa victime au visage en plus de lui insérer des objets dans l’anus.

Des crimes qui ont suffisamment dérangé les codétenus de Bertrand-Beaulieu qui ont choisi de briser l’omerta habituelle qui règne en prison pour dénoncer les gestes de l’homme de 29 ans.

Lundi, dans une longue décision, la juge Johanne Roy a rappelé «qu’aucun facteur atténuant» ne pouvait être accordé à Bertrand-Beaulieu, décrit par les spécialistes comme un être possédant «une personnalité antisociale avec traits narcissiques».

A contrario, elle a retenu, au chapitre des facteurs aggravants, la durée et la répétition des événements ainsi que la gratuité des gestes qui ont été commis en milieu carcéral.

Risque élevé

Concernant l’évaluation du risque de l’accusé, la présidente du Tribunal a rappelé que les experts avaient retenu que Bertrand-Beaulieu entretenait un système de croyances qui «excuse et encourage la transgression des règles» et qu’il est «habile pour utiliser son charme et obtenir ce qu’il désire».

Pour finir, il conclut que le risque que l’homme mette la vie d’autrui en danger demeure élevé.

Rappelons que l’étiquette de «délinquant à contrôler» signifie qu’au sortir de détention, Bertrand-Beaulieu devra se soumettre à une période supplémentaire de surveillance en communauté pour une durée de dix ans.