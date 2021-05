Assassinats : Un couple de «nettoyeurs» aurait aidé la mafia italienne

Un couple d’apparences sans histoires se serait mis au service de la mafia italienne pour assassiner deux frères chez eux et ensuite incinérer les corps dans leur cour arrière, a-t-il été expliqué ce lundi à l’ouverture de leur procès qui a tous les airs d’un véritable polar.

« Vous entendrez comment [la femme] est allée cacher une arme dans un pneu quelques instants avant le meurtre, comment ils s’y sont pris pour brûler les corps, le nombre de cordes de bois et bidons d’essence utilisés pour brûler les corps, puis quand il se sont plaint de ne pas avoir reçu leur paiement », a expliqué ce matin la procureure Isabelle Poulin, à propos de Marie-Josée Viau et Guy Dion.

Viau et Dion, âgés respectivement de 45 et 49 ans, sont un couple résidant à Saint-Jude, une petite municipalité proche de Saint-Hyacinthe. Or, derrière leur air sans histoires, ils auraient participé à deux assassinats, en plus de comploter pour causer la mort de Rocco Sollecito au printemps 2016, à Laval.

Le couple, qui bénéficie de la présomption d’innocence, a plaidé non coupable aux accusations de meurtre au premier degré et de complot pour meurtre.

Résidence prisée

C’est que le couple possédait une résidence avec un terrain et surtout un garage, dont il sera abondamment question lors du procès qui se déroule au Centre judiciaire Gouin à Montréal.

« C’est dans ce garage que Giuseppe et Vincenzo Falduto, 23 et 30 ans, ont été tués le 30 juin 2016, a expliqué Me Poulin. Lors de la disparition des deux frères, les recherches ont été infructueuses. »

Pendant trois ans, un voile de mystère entourait la disparition des deux hommes. Et les policiers auraient pu ne jamais élucider leur enquête si ce n’était de l’assassin qui, pour des raisons qui n’ont pas encore été expliquées au jury, se serait rendu à la police en 2019 afin de devenir délateur.

« Les pièces du casse-tête se sont mises ensemble pour comprendre leur fin tragique, a dit la Couronne au jury. Vous allez avoir l’occasion de le voir et de l’entendre témoigner, il était payé par la mafia italienne pour tuer des gens. C’était un tueur à gages. »

L’identité de ce délateur est frappée d’un interdit de publication.

Mystère résolu

C’est grâce à ce témoin que les enquêteurs ont appris ce qui se cacherait derrière la mort des deux frères : après avoir été attirés par le délateur et une autre personne au domicile de Viau et Dion, ils auraient été abattus dans le garage par le délateur pendant que les accusés faisaient du bruit dans la cour, tout en effectuant un guet.

« Aucun corps n’a été retrouvé parce que les accusés ont brûlé les dépouilles à ciel ouvert, a expliqué la Couronne. Ils se sont débarrassés des cendres dans une rivière, ainsi que de l’arme du crime et le véhicule [des victimes]. Bref, ils ont fait disparaître toute trace du meurtre. »

Et pour faire la preuve que Viau et Dion sont bel et bien coupables, la Couronne compte présenter des enregistrements où les accusés auraient fait des aveux.

« Guy Dion y dit [entre autres] avoir fait ce qui lui a été demandé, a expliqué la Couronne en expliquant qu’il y a eu cinq scénarios d’infiltration, en juillet et août 2019. C’est la preuve la plus percutante, ce sont leurs paroles. »

Au cours du procès, prévu pour trois mois, la Couronne a annoncé qu’elle compte faire entendre des membres de la famille Falduto, des policiers, mais aussi un agent d’infiltration ainsi que le délateur lui-même.

Le procès, prévu pour une durée de trois mois, est présidé par le juge Eric Downs, tandis que le jury est composé de six femmes et autant d’hommes.

Mes Pascal Lescarbeau, Isabelle Poulin, Karine Cordeau Labelle et Marie-Christine Godbout officient pour la Couronne tandis que les accusés sont représentés par Mes Nellie Benoît, Mylène Lareau, Cristina Nedelcu et Anne-Sophie Bédard.