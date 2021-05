Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi­­­ ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Selon vous, quels sont les personnages historiques mondiaux qui ont le plus marqué les 100 dernières années ?

1. Steve Jobs : 22 %

2. Adolf Hitler : 20 %

3. Nelson Mandela : 17 %

4. Albert Einstein : 15 %

5. Barack Obama : 14 %

6. Martin Luther King : 14 %

7. Walt Disney : 14 %

8. Winston Churchill : 10 %

9. Princess Diana (Lady Di) : 10 %

10. Donald J. Trump : 9 %

11. John F. Kennedy : 8 %

12. Thomas Edison : 8 %

13. Elvis Presley : 7 %

14. Mère Teresa : 7 %

15. Rosa Parks : 6 %

16. Bill Gates : 6 %

17. Marie Curie : 6 %

18. Neil Armstrong : 6 %

19. Reine Élisabeth II : 5 %

20. Oussama Ben Laden : 4 %

21. Dalaï-Lama : 3 %

22. Michael Jackson : 3 %

23. Mark Zuckerberg : 3 %

24. Sigmund Freud : 3 %

25. Vladimir Poutine : 3 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent des personnages historiques marquants des 100 dernières années. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs, du 30 avril au 2 mai 2021, sur la base des personnages historiques marquants les plus mentionnés. Chaque répondant pouvait choisir jusqu’à trois personnages historiques. Seuls les 25 personnages historiques les plus marquants sont présentés dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Steve Jobs d’Apple est la personnalité historique la plus marquante des 100 dernières années et dépasse largement les autres icônes technologiques comme Bill Gates de Microsoft (16e) ou Mark Zuckerberg de Facebook (23e). Sa présence au sommet semble surprenante, mais on ne peut nier que par l’invention de l’iPhone, il a profondément changé nos vies.

La surprise

Adolf Hitler (2e) a marqué l’histoire en incarnant le côté sombre de l’humanité, alors que Nelson Mandela (3e) représente plutôt son côté lumineux. Certains personnages historiques, dont l’influence a été énorme, tendent à disparaître de nos mémoires. Si ce sondage n’impliquait que les 18 à 24 ans, Winston Churchill serait exclu, tout comme le seraient Marie Curie et Mère Teresa.

Déception

Je ne sais pas ce que cela signifie, mais tous les personnages historiques communistes sont exclus du baromètre. Même s’ils sont centraux dans l’histoire des 100 dernières années, Staline, Lenine, Gorbatchev, Zedong, Castro et Che Guevera récoltent tous moins de 1 %. Ils ont, pour le dire ainsi, été effacés de nos mémoires.

Mémoire embrouillée

Gilles Proulx, Le Journal de Montréal

Qu’une Lady Di supplante une géante de la science comme Marie Curie, voilà qui illustre bien notre mémoire embrouillée trouée par l’indifférence, dénaturée par le star-system et anémiée par l’absence de l’enseignement de l’histoire !

En regardant la brochette de noms dans ce palmarès, on s’aperçoit que nombre d’entre eux appartiennent à l’univers des communications virtuelles. J’aurais compris la présence d’un Charlie Chaplin, mais non : on a mis Elvis...

Steve Jobs, le plus important du siècle ? Faites-moi rire ! M. Jobs lui-même nous indiquerait probablement le mathématicien Alan Turing qui a inventé ce qui deviendra l’ordinateur afin de décoder la machine de cryptage des communications des nazis... ce qui a aidé les Alliés à les battre ! Où est M. Turing dans ce palmarès ? Nulle part !

Où sont Mao, Fidel et le Che ?

À l’heure où la Chine, toujours dirigée par le Parti communiste, rivalise avec la superpuissance américaine, comment expliquer l’absence de Mao Zedong, cet immense révolutionnaire qui a fait basculer la Chine vers le rouge ?

Comment a-t-on pu oublier Fidel Castro, ce géant qui a tenu plus de soixante ans tout en étant constamment menacé lors de quelque trente-huit attentats ? Nos hordes de Québécois qui se prélassent sur ses plages ne sont donc pas conscients de l’énergie qu’il a mise dans l’hygiène et dans l’instruction de son peuple ? N’exporte-t-il pas des médecins vers les pays mal en point ?

Un autre grand oublié, c’est ce révolutionnaire international, Che Guevara, mort en 1967 dans les montagnes de la Bolivie. Il est devenu l’emblème des désespérés des quatre coins du monde, une figure quasi christique... et il ne figure pas au palmarès !

Ramenons l’Histoire !

Et que fait-on de ce colosse, Charles de Gaulle ? Héros des deux guerres, n’a-t-il pas rebâti son armée et, comme politique, n’a-t-il pas modernisé sa France et replacé celle-ci dans le club des forces majeures ? On boude le Grand Charles, mais on mentionne... Michael Jackson ?

Misère ! Vite, ramenons l’enseignement de l’histoire ! Ça presse !

