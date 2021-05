COVID-19 : L’Ontario passe sous les 1000 cas, le Québec sous les 300

Après une troisième vague éprouvante qui l’a amené au seuil des 5000 cas par jour, l’Ontario est enfin repassé sous la barre des 1000 infections quotidiennes lundi pour une première fois en près de trois mois.

La province la plus peuplée au pays a recensé à peine 916 cas dans les dernières 24 heures, fournissant ainsi son premier bilan dans les trois chiffres depuis le 6 mars dernier, à l’aube d’une hausse vertigineuse de la contagion à l’ouest de la rivière des Outaouais qui a mené à l’imposition des mesures de confinement les plus draconiennes au pays.

De plus, seulement 13 décès ont été déplorés dans la province, un nombre, également à la baisse par rapport aux derniers jours.

Les hôpitaux de l’Ontario demeurent cependant très achalandés, particulièrement aux soins intensifs où 617 lits sont toujours occupés par des patients en raison du virus.

Moins de 300 au Québec

L’Ontario n’est pas la seule province à se sortir la tête de l’eau. Du côté du Québec, le nombre de cas est repassé pour la toute première fois depuis septembre dernier sous la marque des 300 cas, avec à peine 276 infections annoncées lundi et un seul décès.

Les hospitalisations dues au virus, elles, n’ont guère varié avec 362 malades alités (-2), dont 89 aux soins intensifs (-1).

Ces données encourageantes arrivent alors que le Québec a fait un pas de plus vers son déconfinement avec le passage de la grande majorité des réions en zone orange, exception faite de Laval, Montréal et de certaines portions de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.

La situation au Canada:

Ontario: 531 459 (8757 décès)

Québec: 370 319 cas (11 128 décès)

Alberta: 227 246 cas (2219 décès)

Colombie-Britannique: 143 581 cas (1692 décès)

Manitoba: 50 790 cas (1052 décès)

Saskatchewan: 46 635 cas (538 décès)

Nouvelle-Écosse: 5550 cas (85 décès)

Nouveau-Brunswick: 2200 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1309 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 202 cas

Territoires du Nord-Ouest: 127 cas