Des signes encourageants au box-office

Le box-office a repris vie la fin de semaine dernière aux États-Unis grâce, notamment, au succès du film d’horreur Un coin tranquille – 2e partie, qui a enregistré le meilleur démarrage depuis le début de la pandémie en récoltant des recettes de 58 M$ en quatre jours. Les résultats sont aussi encourageants dans les salles du Québec, même si l’on est encore loin d’un retour à la normale.

« Quand on regarde les chiffres au Québec, on ne voit pas le même engouement qu’aux États-Unis, mais il y a quand même une nette amélioration par rapport aux semaines précédentes », observe Éric Bouchard, coprésident de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec.

« Si on compare aux résultats du week-end précédent, on note une augmentation de 125 % au box-office québécois. C’est énorme compte tenu du fait qu’il a fait beau, que les terrasses ont rouvert et qu’il y avait un gros match du Canadien samedi soir. Je suis très confiant pour la suite. On sent qu’on s’en va dans la bonne direction. »

Comme aux États-Unis, c’est Un coin tranquille – 2e partie qui trône au sommet des films les plus populaires de la fin de semaine dans les salles de la province. Le thriller mettant en vedette Emily Blunt a récolté 194 730 $ au box-office québécois de vendredi à dimanche. Le film Cruella, une autre nouveauté hollywoodienne, s’est hissé au second rang avec des recettes de 146 628 $.

Nouveau record

Lancé sur 3726 écrans aux États-Unis, Un coin tranquille – 2e partie a profité du long week-end du Memorial Day, aux États-Unis, pour fracasser le record du meilleur démarrage depuis le début de la pandémie. Avec des recettes de 58 M$ en quatre jours, le film de John Krasinski a même réussi à dépasser le montant qui avait été amassé par le premier Un coin tranquille la fin de semaine de sa sortie, en 2018.

Godzilla vs Kong détenait jusqu’ici le record du meilleur démarrage de la pandémie au box-office avec une récolte de 32 M$ en trois jours, en mars dernier.

L’autre nouveauté de la semaine, Cruella, a également bien réussi, avec des recettes de 26,5 M$ de vendredi à lundi – un bon résultat compte tenu du fait que le film est aussi offert sur la plateforme Disney+.