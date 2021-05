«Donner la note»: au cœur de l’OSM

On connaît les compositeurs, le chef ou l’institution, mais les musiciens qui composent l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) ne sont pas souvent mis de l’avant en tant qu’artistes et interprètes. Dans la série «Donner la note», Michel Barbeau présente 10 capsules consacrées à la présentation et au parcours d’un musicien de l’OSM.

Après avoir suivi pendant près d’une année l’OSM pour la réalisation d’un documentaire sur le chef Kent Nagano, Michel Barbeau a eu envie de mettre en lumière ces artistes de l’ombre que sont les musiciens de l’orchestre.

PHOTO COURTOISIE

«Ce sont des gens fascinants qu’on ne connaît pas vraiment. On a essayé de représenter les différentes sections de l’Orchestre afin de donner un portrait varié de la réalité des musiciens de l’OSM. À la base, j’ai beaucoup d’admiration pour eux, car ils font partie de l’élite de la musique au Québec.»

Un ensemble harmonieux

Non seulement ce sont des musiciens passionnés d’une grande qualité, mais ils sont aussi totalement dédiés à leur instrument, même si ce dernier n’est pas le plus utilisé dans l’orchestre.

«Individuellement, certains instruments comme le tuba ou la contrebasse n’ont pas une palette expressive aussi large ou aussi répandue que le piano ou le violon, mais ils font néanmoins partie du son général de l’orchestre. Tout leur plaisir est là-dedans. Évidemment qu’ils aiment leur instrument, même s’ils peuvent avoir une relation amour/haine, mais tout s’efface quand ils jouent tous ensemble.»

Les musiciens qui ont participé à ces capsules ont des messages touchants et ils se sont livrés avec beaucoup de sincérité.

«Ce que je trouve très beau, et qui va un peu à l’encontre de l’époque dans laquelle on vit, c’est que ce sont des gens qui travaillent tous pour plus grand qu’eux, que ce soit un orchestre, un compositeur, une œuvre, un chef ou une ville. Ils ne se plaignent pas de leur relatif anonymat, mais le fait de donner tant individuellement pour quelque chose de collectif mérite d’être souligné, car très rare de nos jours.»

Des exemples

Compte tenu de la réputation internationale de l’OSM, on peut être étonné de voir qu’il y a autant de musiciens québécois dans ses rangs.

«Une de mes grandes surprises quand j’ai fait le documentaire sur Nagano, c’est de voir que la plupart des répétitions se font uniquement en français. Il y a beaucoup de musiciens québécois à l’OSM, et c’est normal. Pour un musicien, Montréal est une ville extraordinaire. Il y a de très bons orchestres aux États-Unis, que ce soit Cleveland, Boston, Baltimore ou ailleurs, mais entre vivre à Montréal ou à Cleveland, leur qualité de vie n’est pas la même.»

Les capsules ont été tournées au moment de la nomination du nouveau chef de l’institution, Rafael Payare. «C’était trop récent pour l’aborder et ce n’était surtout pas le sujet. Je voulais aussi qu’un jeune musicien puisse voir ces capsules et se disent que c’était possible, que c’est accessible de jouer pour une institution comme l’OSM.»

Les 10 capsules de la série «Donner la note» sont diffusées, du lundi au vendredi, à 19 h, sur les ondes de Savoir média. Elles sont également disponibles sur la plateforme savoir.media.